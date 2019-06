Mans Unides celebra el Sopar la fam per a finaçar els seus projectes

El divendres 7 de juny Mans Unides València celebra el seu Sopar de la Fam, que enguany compleix la seua setena edició. Es tracta d'un sopar simbòlic a base de pa, oli i una peça de fruita per a solidaritzar-se amb els 821 milions de persones que passen fam en el món. L'import del sopar es destina als projectes de desenvolupament de Mans Unides.

El Sopar de la Fam, que es farà a la plaça de la Verge de València a partir de les 20 hores, va reunir l'any passat unes 500 persones, entre voluntaris, col·laboradors i veïns. Les entrades estan disponibles en la seu de Mans Unides (C/ Avellanes, 14, València) per un donatiu de 8€, i també es poden reservar en el telèfon 963 919 129. A més, s'ofereixen tiquets de Fila Zero per als qui vulguen col·laborar i no puguen assistir a l'esdeveniment.

Com en anys anteriors, diverses empreses col·laboren donant els seus productes i serveis de manera desinteressada. A més, un grup de joves voluntaris ajudarà amb el muntatge de les taules i les cadires per a transformar la plaça en un menjador improvisat. El Cor del Col·legi de Metges de València col·labora també amb la causa amenitzant la vetlada.



Causes de la fam

Segons la FAO, el 60% dels famolencs viu en regions de conflicte i en llocs on s'han aguditzat les sequeres i inundacions per efectes del canvi climàtic. Tres quartes parts de la població en situació d'extrema pobresa viu de l'agricultura i depén de la situació dels ecosistemes per a sobreviure. La majoria de les persones que passa fam viu en països d'Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina i el 70% són dones.

"El Sopar de la Fam de Mans Unides és una ocasió per a sensibilitzar a la població, no solament per a recaptar fons per als projectes" explica Ana Ruiz Ruiz, presidenta delegada de Mans Unides València.

"No ens podem resignar amb aquesta injustícia" continua Ana Ruiz, perquè "hi ha aliments per a tots segons la pròpia FAO, però és necessària una millor distribució i tots hem de participar amb gestos que sumen. Molts aliments acaben en el fem en la producció, la transformació i l'emmagatzematge, i després en la distribució i consum i hem de contribuir a evitar-ho".

Mans Unides lluita contra aquesta gran injustícia que és la fam des de fa 60 anys. Actualment hi ha en marxa 18 projectes a València, i 600 a nivell nacional, aquests projectes proporcionen, per exemple, l'accés a llavors de qualitat i la capacitació a llauradors de cooperatives a Camerun o la millora de la infraestructura d'un col·legi professional agrícola en la República del Txad.