El festival "Construir la pau des de l'escola" presenta sis curts solidaris

Dijous que ve, 6 de juny, a les 11.30 hores al Col·legi Salesians Sant Joan Bosco (Av. de la Plata, 10. València) se celebra el festival de curtmetratges solidari del projecte "Construir la pau des de l'escola".

Amb el lema "Un espot per a dir stop", els escolars han participat en diferents activitats com l'elaboració d'un guió propi per al rodatge d'un curtmetratge sobre Drets Humans, amb enfocament de Gènere i Desenvolupament Sostenible. L'objectiu és promoure en els joves valencians consciència crítica sobre la realitat global i compromís per al desenvolupament d'una cultura de la Solidaritat i la Pau des del punt de vista dels Drets Humans.



Els centres escolars que participen en el festival són: IES José Rodrigo Botet. Manises. València. Curt: L'Oficina; Col·legi Salesians Sant Joan Bosco. València. Curt: *Els Jocs Morats; IES Montserrat Roig. Elx. Alacant. Curt: Reggaetón per la Igualtat; IES La Encantá. Rojales. Alacant. Curt: La Mar de Plàstic; IES Botànic Cabanilles. La Vall d'Uixó. Castelló. Curt: L'Art de Jutjar. IES Miquel Peris i Segarra. Grau de Castelló. Castelló. Curt: Wonder Woman.