"VIHsibles Festival" pretén reflectir la diversitat i la salut sexual des de la diversió

El Comité Antisida de València celebrarà el seu XXX Aniversari el 14 de juny, convidant a la ciutadania valenciana a mirar la sexualitat i el VIH d'una manera diferent. Amb música, espectacle i performance, el Vihsibles Festival engalana el Claustre Gòtic del Centre del Carme Cultura Contemporània per a visibilitzar la diversitat i la salut sexual des de l'optimisme i la diversió.

Enguany, amb el lema "Indetectable és intransmissible", ens acompanyarà el conjunt escènic en clau d'humor format per la psico-sexòloga i youtuber, Isa Duc "La Psico Woman" i la seua companya Cris Chinchilla, tècnica audiovisual. Les Conys presentaran la seua conferència: "Apoderant-nos des dels nostres cossos". L'artista visual, cantant iperformer Cadell Ufanós actuarà com mestre de cerimònies i, a més, alternarà el seu espectacle amb una sessió de música electrònica. El Vihsibles Festival també comptarà amb la DJ valenciana Miss Yuls, promotora de la festa B-Menstrual, i acollirà des de Múrcia a l'artista i activista LGTBI, Cynthia de Cassette, que presentarà el seu xou i el seu nou videoclip "Càrrega Indetectable", dirigit per María Valcárcel. Finalment, la guinda del festival l'aporta un dels grups més canalles de l'electropop costumista: Lladella Russa, que amb el seu últim videoclip ha arribat a més d'un milió de persones en Youtube, en tot just dos mesos.

El lema és "Indetectable = Intransmissible"



L'expressió "càrrega viral" fa referència a la quantitat de virus en sang que té una persona amb VIH. Aquesta és un indicatiu de l'estat de salut: a major càrrega viral, major deterioració del sistema immunitari. La presa dels actuals antiretrovirals redueix els nivells de virus progressivament, de manera que una persona amb VIH pot disminuir la seua càrrega viral fins a fer-la indetectable, després de prendre la medicació durant els primers mesos. "Indetectable = Intransmissible" vol dir que les persones amb càrrega viral indetectable estan saludables i no poden transmetre el VIH a altres persones. El control mèdic rutinari al qual se sotmeten les persones amb VIH els permet conéixer i mantindre el seu estat d'indetectabilitat.

L'evidència científica permet afirmar que "indetectable és intransmissible" i que, per tant, no pot responsabilitzar-se a les persones amb VIH diagnosticades de les noves transmissions. Per això el Comité Antisida de València insisteix a recordar aquest lema en el Vihsibles Festival, en el qual commemora els seus trenta anys de treball per la inclusió soci-laboral: per a eliminar els prejudicis cap a les persones amb VIH i per a previndre les noves transmissions, motivant a la ciutadania a realitzar-se proves gratuïtes de diagnòstic en el nostre Centre Marítim del Cabanyal. Des de la nostra organització pensem que la salut és un àmbit de la vida de totes les persones, que hem d'enfrontar des de l'optimisme, la llibertat i les cures.

Com ja va fer en l'edició anterior, el Vihsibles Festival incorpora a la proposta escènica un vessant divulgatiu que fa referència als projectes que desenvolupen voluntàries i voluntaris de la nostra entitat des de diferents disciplines artístiques. Enguany, es projectaran en el Claustre del Carme CCC els més de 100 retrats fotogràfics que ha realitzat Luisa Llorca a persones València portant un missatge d'inclusió cap a la diversitat i cap al VIH. Aquest material forma part de la Campanya M'Incloc, amb la qual commemorem els 30 anys de la nostra entitat. L'objecte d'aquesta proposta estarà destinat a sumar suport ciutadà contra la discriminació per motius de VIH a través de la signatura del Manifest M'INCLOC.