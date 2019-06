Alumnes valencians es posen en la pell dels refugiats

Creu Roja ha dut a terme a Mislata una trobada, i acte fi de curs, del projecte "Construcció d'una ciutadania global en joves de la Comunitat Valenciana que promouen accions locals de sensibilització sobre les migracions forçades i les persones refugiades".

El projecte, que compta amb finançament de la Generalitat Valenciana i de l'Ajuntament de Castelló, ha permés que durant el curs escolar 2018/2019, prop de 550 alumnes i alumnes de 17 centres de educació secundària de diferents poblacions de la Comunitat Valenciana, s'hagen posat en la pell de les persones obligades a abandonar les seues llars, i han conegut les necessitats humanitàries en els campaments de persones refugiades.

A més d'aprofundir en la temàtica, Creu Roja els ha proporcionat eines perquè es convertisquen en agents de sensibilització en el seu entorn i realitzen activitats per a difondre els drets humans de les persones refugiades i migrants. I en el marc d'aquest objectiu, l'alumnat que ha participat en la campanya ha presentat hui les seues idea i campanyes locals per a millorar el món i sensibilitzar sobre la situació de les persones que es veuen obligades a fugir dels seus països d'origen per diferents motius.

Creu Roja va organitzar la recreació d'un campament de refugiats en el qual, durant dos dies, alumnes i alumnes de centres escolars, mitjançant una experiència vivencial, es posaven en la pell de les persones que han de fugir dels seus països per guerres, desastres naturals o altres motius. Un total de dèsset Instituts d'Educació Secundària de la Comunitat Valenciana, i la van participar directa de prop de 600 alumnes i alumnes, personal docent i voluntariat de Creu Roja van poder viure aquesta experiència i conéixer més de prop la situació de la població migrant en el món. Aquest projecte va ser possible gràcies al finançament de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de Castelló.

"Des que l'alumnat es baixava de l'autobús, fins que aconseguien que els concediren asil, el grup d'estudiants abandona les seues identitats per a formar part de famílies de diferents països, que veuen la seua vida perillar per diversos motius", apunta Carlos Ortega, referent de Cooperació Internacional a la Comunitat Valenciana.

Entre els rols a representar estaven: una família d'Afganistan perseguida per defensar els Drets Humans, una família de Síria que fuig del conflicte, una família de Somàlia que fuig de la sequera i la guerra i una família de Pakistan que ha perdut tot en les inundacions. "Creu Roja va organitzar diferents activitats que simulaven controls, passos de frontera, bombardejos, fugida a peu, salt de tanques, arribada a un camp de refugiats, sol·licitud de protecció internacional, perquè l'alumnat poguera posar-se en la pell d'aquelles persones que han de fugir dels seus països", ha anotat Carlos Ortega. L'objectiu final que es persegueix és conscienciar sobre les problemàtiques que pateixen les persones refugiades i trencar amb els estereotips que existeixen enfront de les migracions forçoses.

Han participat instituts de València, Xàtiva, Aldaia, Camp de Morvedre, Quart de Poblet, Crevillent, Sant Joan d'Alacant, Sant Vicent del Raspeig, Castelló, Onda, Sogorb, Benifairó de les Valls, Alacant, Villena i Sagunt. El projecte continua el pròxim curs escolar, i en finalitzar la campanya s'haurà aconseguit l'objectiu de sensibilitzar a més de mil alumnes i alumnes d'un total de dèsset centres de les províncies d'Alacant, Castelló i València.