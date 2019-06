El VI RSEncuentro aprofundeix a València en el desenvolupament sostenible

Un centenar de persones provinents de diversos punts d'Espanya va assistir al VI RSEncuentro per a aprofundir en el desenvolupament sostenible. La iniciativa va nàixer en 2014 a Vila-real amb l'objectiu de servir de punt de trobada anual plural per a totes les persones amb un interés en la responsabilitat social entesa en tota la seua amplitud, no únicament del sector empresarial. Els organitzadors d'aquesta VI edició, promoguda per la Fundació Novaterra, i amb la col·laboració especial d'Ana Alcaraz, experta en Responsabilitat Social i fundadora d'Esfera Social, i Johana Ciro, Autora i Facilitadora de la metodologia d'Apoderament Diferencial i Agent de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Carcaixent, i Caixa Popular, plantejaven una revisió amb les persones assistents de si realment el RSEncuentro aporta aquesta dimensió plural amb la qual van ser concebuts, i com poden sumar a la resta d'activitats i iniciatives que es desenvolupen a nivell estatal.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible han estat molt presents en el VI RSEncuentro, amb la participació de Federico Buyolo, Director General de l'Oficina de l'Alta Comissionada per a l'Agenda 2030. Per a Buyolo, «per primera vegada els Objectius de Desenvolupament Sostenible han marcat un llenguatge universal que tots entenem. L'Agenda 2030 és el nou contracte social. És el camí a seguir. I crec que si som capaços de col·laborar i articular-nos, com estem fent ací en el RSEncuentro, aconseguirem la transformació».

Una de les característiques del RSEncuentro és la diversitat, tant de formats i metodologies com de participants. Es tracta d'una trobada no solament de professionals de la responsabilitat social, sinó que a ell assisteixen consultors, emprenedors/as socials, experts del tercer sector i persones a títol individual.

Unes altres de les característiques del RSEncuentro són la participació i el treball en equip. Baix el lema «Si no és divertit no és sostenible», la trobada va començar amb metodologies divergents, basades en l'humor, l'aprenentatge de l'error, i la generació de confiança i converses significatives entre els participants.

Per a acabar en un procés de convergència, amb metodologies inspirades en el 'World Café', els 'Diàlegs apreciatius' o metodologies de l'Ecologia Profunda com la 'Roda d'Ancestres', que van desembocar en multitud de conclusions col·laboratives. Per a que la ciutadania es comprometa amb un comportament responsable és obligatori fer comprensibles els conceptes, l'argot professional, que segueix sense ser accessible.