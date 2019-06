La Fundació Nova Feina organitza un sopar per a celebrar el 30 aniversari de la seua creació

La Fundació Nova Feina i l'Asociación de Fomento y Creación de Ocupación Juvenil, amb motiu del seu 30 aniversari, organitzen el pròxim 27 de juny un sopar solidari per a celebrar aquests anys junts i recaptar fons per a 'Origami', el seu projecte social amb joves en situació vulnerable. El sopar solidari estarà amenitzat per l'Esglai Teatre i comptarà amb un programa d'intervencions de personalitats rellevants en la trajectòria de l'entitat.

S'entregaran reconeixements a les institucions més destacades. En la presentació de l'acte intervindran també Jesús Martí, director general de l'IVAJ, i Carmen Martínez, alcaldessa de Quart de Poblet.

El projecte 'Origami' promou la capacitació de 20 joves en situació molt vulnerable per a millorar les seues oportunitats d'inserció laboral. Almenys 15 joves reprendran la seua formació o accediran a una ocupació després del seu pas pel projecte.

Per al desenvolupament d'aquesta iniciativa comptem amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana i els ajuntaments de Manises i Quart de Poblet.

Accions formatives

El programa té com a finalitat millorar la capacitació i motivació per a la participació en accions formatives tant de formació reglada com de formacions específiques que permeta reduir els alts índexs de fracàs escolar i millorarà les seues opcions d'ocupació.

Els beneficiaris seran 25 joves tutelats o extutelats de la Generalitat derivats per part de l'àrea d'Educadors Socials i de la Unitat de Prevenció Comunitària en conductes addictives (UPCCA) de la regidoria de Serveis Socials dels Ajuntaments de Quart de Poblet i de Manises.

Es treballa en un entorn col·laboratiu i cooperatiu , on es potenciarà la participació de tot el grup, proposant activitats tant grupals com individuals per al reforç dels coneixements.