Caixa Popular subvenciona 4 projectes de cooperació d'educació i sensibilització a la C. Valenciana

Formació per a docents en solidaritat internacional, impuls d'horts escolars agroecològics, reforç de la convivència en centres escolars, organització tallers de reflexió sobre la realitat de les persones migrants i formació per a joves en solucions creatives per a les desigualtats, són algunes de les accions que es duran a terme en el marc dels projectes impulsats per quatre ONGD que han resultat seleccionats en la primera convocatòria de subvencions d'educació i sensibilització en la Comunitat Valenciana impulsada per Caixa Popular, en col·laboració amb la Coordinadora Valenciana d'ONGD.

Les entitats que impulsaran els projectes són Escoles Solidàries, CERAI, Jovenes y Desarrollo i Jovesolides. Els objectius comuns són sensibilitzar a les comunitats educatives i, especialment, als més joves sobre les desigualtats a nivell global, i aprofundir en el coneixement dels drets humans i en la comprensió del paper que té la ciutadania en l'erradicació de la pobresa.

En concret, el projecte d'Escoles Solidàries pretén formar a docents de tota la Comunitat Valenciana en cooperació internacional, i facilitar que participen en intercanvis educatius amb Guatemala perquè coneguen en primera persona la realitat dels projectes de cooperació valencians, i facilitar així que incorporen a les escoles l'educació en valors solidaris.

CERAI impulsarà el projecte pilot «Sembra verdura, arreplega cultura», que aprofundirà el treball entorn dels horts escolars agroecològics de dos centres educatius de Paterna -el CEIP Villar Palasí i el CEIP El Parc de la Canyada-, generant espais per a sensibilitzar sobre problemes globals com la pobresa i l'exclusió, l'accés als recursos, el canvi climàtic i la desigualtat entre dones i homes, xiquetes i xiquets.

Jovenes y Desarrollo continuarà impulsant accions a l'IES Isabel de Villena de València, en el qual porta temps treballant per a la millora de la convivència amb la formació d'alumnes 'observadors' que treballen en la resolució de conflictes. També donarà continuïtat, per petició del propi alumnat, al treball de reflexió sobre la realitat de les persones migrants en el col·legi San Antonio Abad, també de València.

Per part seua, Jovesolides desenvoluparà una nova fase del projecte «La caixa», en el qual treballaran amb 200 alumnes i alumnes de centres educatius de la província de València per a trencar prejudicis socials en relació amb l'arribada de refugiats, l'educació, la igualtat de gènere i el medi ambient, conéixer de primera rage «històries amb ànima» amb experiències concretes que ajuden a trencar aqueixos estereotips, i enfortir la capacitat creativa dels més joves per a pensar noves solucions a problemes globals.

Els projectes han sigut seleccionats per un jurat format per representants de la Universitat Politècnica de València, el Consell Municipal de Cooperació de València i Caixa Popular.

Cadascun dels projectes comptarà amb un finançament de 3.000 euros en el marc d'aquest programa de subvencions.