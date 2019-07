Nova Feina ajuda a la inserció laboral de 6.500 persones en els seus trenta anys de trajectòria

La Fundació Nova Feina ha celebrat el seu 30 aniversari amb una gala solidària a Quart de Poblet per a recaptar fons per al seu projecte Origami d'activació per a joves en situació vulnerable. A l'esdeveniment van assistir més de 80 persones pertanyents a entitats, empreses i administració pública amb els quals la fundació col·labora assíduament. Es van recaptar més de 2.000 euros que serviran per a donar suport a 20 joves per a fomentar el seu retorn al sistema educatiu o la cerca de la seua primera ocupació.

En la presentació del projecte va intervindre el director general de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), Jesús Martí, que va comentar l'important valor social que les associacions i entitats del tercer sector aporten a les persones i va destacar que la seua col·laboració amb l'administració és clau per a millorar la vida d'aquells que més el necessiten. L'esdeveniment va comptar a més amb la intervenció d'alguns dels participants del projecte que van explicar com era la seua situació i el que Origami els ha aportat. «M'ha permés desenvolupar la meua passió, el dibuix, i mostrar a la gent el que soc capaç de fer», comentava Iris Benavent, integrant d'Origami.

Nova Feina va atorgar tres escultures de l'artista de Manises, Miguel Cañada, per a reconéixer la implicació de les persones i organitzacions que treballen braç a braç per a la incorporació laboral. L'Ajuntament de Quart de Poblet, l'empresa de Serveis Clece SA i Carmen Lluna Soria, voluntària de l'entitat van ser els guardonats.

La fundació treballa per a promoure la incorporació social i laboral de les persones en situació més vulnerable. En els 30 anys de trajectòria ha atés a més de 27.000 persones, facilitant la inserció laboral de 6.500 i donant suport a la creació de més de 500 noves empreses.