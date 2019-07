Asindown presenta el seu projecte Europeu "Erasmus + VIRTUAL DS" per a facilitar la inclusió laboral

La Fundación Asindown ha presentat a diferents entitats formatives i diverses empreses el seu nou projecte Europeu "Erasmus + Virtual DS"

l'objectiu del qual és el foment de l'ocupabilitat de les persones amb diversitat funcional en diferents perfils laborals utilitzant el suport de la Realitat Virtual

L'Àrea d'Ocupació, de la Fundación té com a principal i primera línia d'actuació la incorporació al mercat laboral ordinari de persones amb síndrome de down i discapacitat intel·lectual. "Actualment són més de 100 usuaris els que es troben incorporats en el laboral" ha explicat Teresa Miedes, coordinadora de l'àrea d'ocupació. Tots ells en formació constant per a millorar el seu desenvolupament integral.

A través de la metodologia amb suport, l'usuari és capaç d'integrar-se ràpidament en l'entorn laboral i dur a terme de manera eficaç les seues funcions. "Aquesta metodologia és molt favorable però al mateix temps molt cara" ha explicat*Miedes, "una inversió de cost, dedicació i temps al complet per part del mediador, però gràcies a la realitat virtual estem aconseguint potenciar certes habilitats en els nostres usuaris i reduir el temps de la metodologia amb suport"

Uns altres dels beneficis de l'aplicació de la Realitat Virtual en la formació per a l'ocupació són l'augment d'interés dels usuaris a la vida laboral, noves inquietuds vocacionals per part de l'alumnat, la creació d'escenaris reals o el desenvolupament de la intel·ligència emocional. "Creem situacions virtuals que poden aparéixer quan estan en el treball com a contacte amb altres persones, queixes, reclams, maneig de conflictes ..." ha explicat Rosa Buleo, educadora de l'àrea de formació de *Asindown.

Adrián, un dels 20 usuaris en etapa formativa que ja s'ha beneficiat d'aquesta nova eina ha explicat durant l'acte com ha sigut la seua experiència formativa: "Quan en classe utilitzem les ulleres de realitat virtual és molt divertit i pràctic, m'encanta aprendre d'aquesta manera. Podem posar-nos en diferents situacions i aprendre com és la millor manera de reaccionar. Després d'aquesta experiència estic més motivat per trobar un treball"

Empreses com Decathlon o Alcampo ja han validat aquest nou projecte amb els usuaris amb síndrome de down o discapacitat intel·lectual que estan treballant en aquestes empreses. Elisa González, secretaria de direcció d'Alcampo ha expressat el seu interés per aquest nou Sistema de formació que també pot ser aplicat amb la resta de treballadors, "Des del moment que Asindown ens va proposar el projecte ens vam voler sumar, les noves tecnologies faciliten la coordinació, l'aprenentatge visual, et permet sentir durant l'aprenentatge i l'impacte és molt major"

Per part seua, Mar Girau, manager de Decathlon Campanar ha destacat les facilitats de la metodologia i ha remarcat la voluntat de la seua empresa per continuar contractant a persones amb síndrome de down i discapacitat intel·lectual per a crear una plantilla més inclusiva.