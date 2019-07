La Coordinadora d'ONGD crea els primers Premis Cooperació de la Comunitat Valenciana

La Coordinadora Valenciana d'ONGD ha llançat, en col·laboració amb Caixa Popular, la primera Edició dels Premis Cooperació Comunitat Valenciana, amb els quals es reconeixeran persones, institucions, empreses, mitjans de comunicació i campanyes socials valencianes especialment compromeses amb la defensa dels drets humans i la cooperació internacional.

Els guardons - dividits en tres categories i una subcategoria en l'àrea de comunicació - pretenen visibilitzar trajectòries de treball consolidades i iniciatives específiques rellevants, innovadores i amb impacte acreditat en matèries com l'eradicació de la pobresa global, la igualtat entre dones i homes, l'economia social i solidària, la sostenibilitat, el comerç just i la justícia global.

Fins al 30 de setembre

El termini de presentació de candidatures s'estendrà fins al 30 de setembre. Podran presentar-se a les categories corresponents les pròpies persones o entitats que vulguen optar als premis, o podran presentar les candidatures terceres persones o entitats. Les categories són: «Institucions, organitzacions o empreses valencianes compromeses», «Comunicació valenciana compromesa» (per a mitjans o periodistes), amb la subcategoria de «Periodista jove compromés» i «Campanyes de xarxes, plataformes o moviments socials valencians». «Creiem que és molt important celebrar aquelles iniciatives i aquelles trajectòries que treballen per un món més just i més sostenible, que aporten en positiu i reflecteixen la solidaritat de la societat valenciana. Més de 400.000 persones són sòcies de ONGD en la nostra Comunitat, però este compromís amb els drets humans va més enllà i es tradueix en accions que cal reconéixer. Això és el que pretenen aquests premis», afirma Lourdes Tafaner, presidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGD.

El jurat que valorarà les candidatures estarà compost per representants de la Unió de Periodistes, entitats socials, Caixa Popular i la pròpia Coordinadora. El lliurament es realitzarà en una cerimònia que tindrà lloc el pròxim 10 de desembre, Dia Internacional dels Drets Humans.