València commemora el Dia Internacional de la Dona Afrodescendent

L'organització Moviment per la Pau-MPDL, en col·laboració amb la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, la Xarxa Europea de Persones Afrodescendents-ENPAD i l'Equip d'Implementació del Decenni Afro a Espanya, organitzen la segona edició del Dia Internacional de la Dona Afrodescendent el pròxim 25 de juliol 2019, de 17 a 20 hores, al Centre del Carmen Cultura Contemporània de València. L'esdeveniment arrancarà amb la projecció del curtmetratge Black or Latina, acabat d'estrenar en el Festival Internacional de curtmetratges de Nova York, amb la presentació del seu guionista, protagonista i productora Karent Hinestroza, que parteix de la seua pròpia experiència com a dona, migrant i afrolatina als Estats Units a l'hora de crear la pel·lícula.

Durant la jornada també es promourà un espai de reflexió i debat, on defensores de drets humans analitzaran la situació de drets humans de les dones i xiquetes afrodescendents a Espanya i destacaran una sèrie de bones pràctiques per a erradicar estereotips i prejudicis racials i de gènere.

Els participants en l'acte també podran visitar l'exposició fotogràfica «Resiliència al Sahel: els drets de les dones» en el mateix Centre del Carmen Cultura Contemporània fins al 31 de juliol. L'exposició mostra el treball que desenvolupa el Moviment per la Pau amb dones en comunitats rurals de Níger, el segon país del món amb major desigualtat de gènere, segons Nacions Unides.