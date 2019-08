Quatre alumnes i un professor del CEU oferiran atenció fisioterapèutica a un hospital del Senegal

Les alumnes Marion Lessene, Sandrine Mora, Constance Mulliez i Alexandra Valle, juntament amb el professor Jorge Montero, del Grau en Fisioteràpia de la Universitat CEU Cardenal Herrera, participen des del passat 27 de juliol en una missió solidària al Senegal.

Durant 21 dies, els fisioterapeutes de la CEU UCH oferiran atenció especialitzada a les famílies que acudeixen diàriament a l'hospital de Bignona, al sud del país, així com als pacients dels llogarets pròxims.

«Tenim clar que abordarem totes les patologies que puguem, des de lesions neurològiques, lesions múscul-esquelètiques, afeccions respiratòries que puguen tractar-se amb fisioteràpia respiratòria€ És a dir, totes les especialitats en fisioteràpia que puguem aplicar per a ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones, les oferirem. Volem formar a personal sanitari, començar a crear un arxiu que permeta el desenvolupament futur d'una Unitat de Fisioteràpia», va assenyalar el professor Jorge Montero.

«Al Senegal, les persones que no es poden desplaçar no tenen accés als tractaments. Les distàncies de 10, 15, 20 quilòmetres han de fer-les caminant, si a més tens molèsties€ Allí la Fisioteràpia no es coneix, per això haurem de començar per explicar-los les patologies que abordarem», va subratllar.

La missió universitària es realitza en el marc del projecte soci-educatiu que duu a terme l'associació valenciana GUP al Senegal des de 2011. Al costat dels voluntaris de l'Associació GUP han viatjat, en diferents ocasions, estudiants i professors de la CEU UCH, de les titulacions d'Odontologia, Magisteri, Disseny Industrial o Veterinària, amb l'objectiu de col·laborar en aquest projecte des de les perspectives de l'atenció a la salut i la prevenció de malalties, o la formació de menors i adults. Ara se sumen a aquesta missió els fisioterapeutes de la Universitat.