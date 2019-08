Un vídeo per a commemorar el Dia de la Dona Afrodescendent a València

Moviment per la pau llança un vídeo de tres minuts sobre els actes que va organitzar dins del Dia Internacional de la Dona Afrodescendent que va tindre lloc el passat 25 de juliol al Centre del Carmen. En aquesta jornada es va exhibir el curt "Black or Latina" de la directora, productora i actriu colombiana Karent Hinestroza, que va ser presentat per ella mateixa a València. Un acte al qual van assistir representants de la societat civil i de la política valenciana com les regidores de l'Ajuntament de València Maite Ibáñez (PSOE), Lucía Beamud i Luisa Notario (Compromís) i Paula Llobet (Partit Popular).