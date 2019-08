Francesc Llobell Mas: "L'empoderament és un del grans reptes de la població indígena de l'Equador"

En què consisteix el projecte que van a desenvolupar?

El nostre projecte consisteix principalment a col·laborar a millorar la comercialització de chicatzu muyu (Plukenetia volubilis), una planta de l'ecosistema de la selva amazònica que cultiven 40 famílies kichwa de les comunitats amazòniques de Canelos i Curaray, en la província de Pastaza en l'Equador.

El que es pretén és posicionar la producció d'aquest cultiu, en brut o elaborat, en el mercat de manera que les famílies camperoles obtinguen majors rendiments del seu treball. Aquest projecte s'emmarca dins d'un altre més ampli per a promoure la sobirania alimentaria dels pobles kichwa de la província de Pastaza, respectant les formes tradicionals de cultiu, que respecten la biodiversitat i el seu ecosistema i la seua cultura.

Quin serà el treball que faran?

Fer una anàlisi de la situació actual, tan externa, del mercat, com interna de la producció i organització actuals. Per a això visitarem in-situ les comunitats kichwa, reunint-nos amb els/les representants de les associacions de productors/es, per tal de treballar conjuntament un pla de millora de la producció, i un pla de comercialització.

Què és l'Institut Quichua de Biotecnologia Sacha Upai?

És una organització no governamental, sense ànim de lucre, integrada per professionals i yachac (shamanes) kichwas, que treballa en la província de Pastaza des de l'any 1994 enfocada en el trebal de territoris indígenes. La seua missió és contribuir a la consolidació del Sumak Kawsay (visió ancestral de la vida) del Poble Kichwa de Pastaza, basant-se en la gestió sostenible dels territoris i els recursos naturals, aplicant els coneixements ancestrals. Els principals objectius que persegueixen són la conservació del territori kichwa de Pastaza, avaluant, investigant i aplicant plans de manejo dels territoris indígenes, l'enfortiment de les capacitats de les comunitats indígenes per a la gestió dels recursos naturals, el dret a l'accés i gestió dels territoris tradicionals del poble kichwa i la distribució i explotació equitativa dels recursos naturals, sempre respectant i col·laborant a la conservació de la cultura i coneixements ancestrals.

Tenen un aproximament a la problemàtica que té la comunitat indígena de l'Equador?

A falta del coneixement en més profunditat sobre el terreny, la informació que disposem és que, les principals problemàtiques van lligades a l'ocupació dels territoris ancestrals per part d'empreses extractores de petroli, fusta, etc. o de cultiu intensiu, que provoquen problemes ambientals de desforestació i degradació de la zona, també la falta de coneixements i recursos per a gestionar de manera més eficaç els recursos naturals, de tal manera que es consolide la sobirania alimentaria, i la preservació de la seua cultura i coneixements ancestrals.

L'empoderament és el principal repte dels pobles indígenes?

És un dels reptes principals. És fonamental l'adquisició de coneixements que reforcen la seua capacitat de gestió dels recursos, i la seua autoestima, i propicien i consoliden la sobirania alimentaria, i un mínim de qualitat de vida. Per altra part, eixos nous coneixements i mètodes de gestió han de ser respectuosos i compatibles amb la seua manera d'entendre la vida i els seus coneixements ancestrals, de manera que ells siguen els protagonistes del seu propi destí.

Què aportarà personalment aquesta experiència?

És un tòpic, però en estes experiències sempre reps més del que aportes. Conèixer noves cultures, noves realitats, et dóna una altra visió del món. Et fa vore que hi ha moltes maneres diferents, ni pitjors ni millors, de vore i entendre la vida. Per altra part, el contacte amb realitats materials de vegades molt dures, on malgrat totes les persones són capaces de conservar la dignitat i el somriure, et fa valorar el que tens, i al temps reafirmar que és el verdaderament important, i que és secundari.

Teniu experiència en altres projectes de cooperació?

Evidentment. En els últims anys, el canvi climàtic ha provocat pèrdues en les collites per temporades de sequera extrema, seguida d'altres amb excés de pluja. Com sempre els més afectats han sigut és xicotets productors, donades les menors possibilitats de diversificació i accés a la tecnologia.

Tenen experiència en altres projectes de cooperació?

Sí, en Caixa Popular hem estat col·laborant durant varis anys amb l'ONG Cipres de Nicaragüa, en projectes de desenvolupament a través de la capacitació de persones que gestionaven cooperatives de tot tipus: agrícoles, de crèdit, de transformació i comercialització de productes agrícoles, etc.Aquest any encetem dos noves col·laboracions: una experiència en Guatemala, i aquesta d'Equador, i esperem que en els dos casos siguen profitoses i puguem ficar el nostre granet d'arena per a millorar les condicions de vida de les comunitats o anem a treballar.