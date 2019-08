La fundació Fontillas contribueix a la detecció i control de la lepra a l'estat brasiler d'Amazones

La Fundació Fontillas ha desenvolupat durant els mesos de juliol i agost un projecte de cooperació internacional a l'estat d'Amazones, al Brasil, per contribuir a la detecció, control i eliminació de la lepra, principalment en menors de 15 anys. La iniciativa contempla també la formació del personal sanitari local en tècniques d'exploració dermatològica bàsica. A més, l'acció també pretén realitzar un mapa de les àrees de risc mitjançant la recerca activa de casos, la realització d'exàmens dermatològics, la valoració de fonts d'infecció i el desenvolupament d'eines per a l'anàlisi i seguiment de la malaltia i els casos detectats.

I és que, Brasil és el segon país del món amb major incidència de la malaltia. Concentra el 92,3 % dels nous casos registrats a Amèrica durant 2017, l'últim amb dades disponibles. Al país resideixen 23,3 milions de persones en situació d'indigència i 38 milions de persones empobrides, el que unit a l'aïllament d'algunes zones, la precarietat de les infraestructures i la falta de preparació del personal sanitari, contribueix a la transmissió de la malaltia. En algunes regions, com l'Amazones, la situació ha arribat a nivells d'hiperendèmia de lepra.



La fundació Fontillas

Més de 500.000 persones s'han beneficiat durant aquest any dels 25 projectes de cooperació internacional que desenvolupa la fundació Fontillas.

Les diferents iniciatives internacionals de l'entitat ajuden a combatre la lepra, el mal de Chagas, l'úlcera de Buruli i altres malalties lligades a la pobresa en set països d'Àsia, com Ìndia o el Nepal, d'Àfrica com Moçambic i Etiòpia i, finalment, d'Amèrica Llatina com Bolívia i Brasil.

A Espanya, la fundació Fontillas desenvolupa la seua activitat al complex sociosanitari Sant Francesc de Borja, evolució de l'antic sanatori, en què disposa de l'Hospital Ferris, centre hospitalari de mitjana i llarga estada. També del centre geriàtric Borja, especialitzat en l'atenció de persones majors amb algun grau de dependència i, del mateix sanatori, el centre nacional de referència en lepra, que acull 20 residents i dóna tractament ambulatori a 13 pacients.

Així, la fundació es posiciona com l'entitat espanyola referent en la lluita contra la lepra des de l'obertura del sanatori Sant Francesc de Borja a l'any 1909 al municipi de la Vall de Laguar, a la comarca de la Marina Alta. Al llarg de la seua història, 3.000 pacients van rebre atenció sanitària i, des de 1986, també desenvolupa accions d'ajuda destinades als xiquets i xiquetes.