Menstruació digna als camps de refugiats

Si bé és indispensable el treball de les ONG a l'hora de portar carregament als camps de refugiats, en moltes ocasions els productes d'higiene íntima femenina continuen sense ser prioritaris sota la mirada masculinitzada de l'organització humanitària. La menstruació, no obstant això, igual que la fam o la set, no és alguna cosa que cesse una vegada les dones entren en un camp de refugiats.

Les infeccions derivades de la mateixa per la falta de productes d'higiene íntima són constants, arribant a suposar greus complicacions per a la seua salut. És per això que Balloona Matata, una ONG valenciana, considera indispensable proveir a les dones que allí esperen l'entrada a un país europeu de compreses d'un sol ús per a evitar qualsevol mena de complicació en la seua salut. Per tercer any consecutiu, Balloona Matata ha dut a terme la campanya «Menstruació digna» dirigida a les dones refugiades en els campaments de Grècia.

Entre els seus objectius es troba el de reivindicar la data del 28 de maig, dia internacional de la salut de la Dona, perquè aquest es convertisca en un dia real per a totes les dones amb l'objectiu de «dignificar» el temps que es troben retingudes en els camps de refugiats i «compartir germanor amb elles» perquè sàpiguen que «no estan soles».

Gràcies a la col·laboració d'altres 30 entitats valencianes, com a CGT, UGT, Intersindical o CIM Burkina, l'ONG va aconseguir recaptar unes 23.000 compreses, 15.000 salvaslipe, 1.500 ampolles d'higiene íntima i milers de paquets de tovalloles que han repartit durant les últimes setmanes d'agost entre les dones del camp de refugiats de Vial, a l'illa de Chios a Grècia, on unes 800 dones i adolescents «menstruen cada mes en condicions higièniques deplorables», ja que es tracta d'un camp «saturat», en el qual «no hi ha aigua calenta i el repartiment de material higiènic i compreses es dosa i retarda mes a mes. De fet, a vegades ni s'efectua a les més joves, deixant a les associacions petites independents la responsabilitat de resoldre aquesta precarietat».

«Ens vam adonar que no s'estava donant una resposta a la menstruació, que la meitat de les dones en el campament sofrien infeccions», assegura la presidenta de l'ONG, María Escalona. La presidenta de Balloona Matata adverteix de la importància de cuidar aquests detalls, ja que, en moltes cultures, la «menstruació porta a l'estigma de la vergonya».

Escola reivindica la necessitat de fugir de la mirada «blanca eurocèntrica» per a aconseguir posar-se en la pell de les dones que conviuen dia a dia en un camp de refugiats, la majoria procedents de països àrabs. «El fet de ser molt jove i tenir la menstruació et posa en el punt de mira dels homes que busquen tenir relacions sexual amb dones», adverteix Escola, qui reconeix que en aquests espais «passar compresa és com passar droga pràcticament... Igual que passava a Espanya fa 30 anys, que semblava que traficaves amb els tampons. Ara allí conviuen cultures molt més clàssiques, on la dona està apartada de la vida pública, la menstruació es converteix en un assumpte que es reserva a la vida íntima de cada dona»; reconeix Escalona, per la qual cosa el simple fet de menstruar, sortir de la botiga i anar als banys, suposa «exposar-se a un perill».