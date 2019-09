Mans Unides de València alfabetitza i forma en oficis a més de mil dones i joves en Mauritània

Mans Unides de València i parròquies de les localitats valencianes d'Alaquàs i Loriguilla col·laboren en un projecte per reforçar la formació de mil dones i joves en un municipi de la República Islàmica de Mauritània en què la dona no té accés a recursos productius i la meitat de les joves de 15 a 25 anys no sap llegir ni escriure.

La iniciativa es durà a terme al municipi de Dar Naim, comuna urbana de Nouakchott, a Mauritània, que, segons destaca Mans Unides de València, compta amb «una població molt jove, amb més de 144.043 habitants i on les activitats econòmiques són pràcticament nul·les i les infraestructures educatives quasi no existixen».

El projecte millorarà la capacitació de mil dones i 40 joves en educació econòmica, gestió associativa, cohesió de grup, oficis, així com en alfabetització funcional, el que beneficiarà de manera indirecta als seus prop de 7.000 familiars.

Aamb aquesta iniciativa també s'afavorirà el descens de la violència juvenil, les desigualtats de dones i joves en l'accés a serveis bàsics i, en definitiva, que aquestes dones, molt vulnerables, superen la seua situació de pobresa, segons destaca la ONG solidària de l'Església Catòlica.

Igualment el projecte de Mans Unides contempla el recolzament de quatre formadors, dos animadores i un responsable de les activitats destinades a este col·lectiu, a més d'un formador per aconseguir la inserció laboral sostenible dels joves.

En Donar Naim, amb una cobertura sanitària i una xarxa d'aigua insuficient i on el transport comunitari no existix, les joves abandonen les escoles per ajudar a les seues mares en les faenes domèstiques i en les activitats econòmiques informals. No obstant això, Mans Unides destaca que el col·lectiu femení «té una gran capacitat d'agrupar-se amb els seus familiars propers i aquests agrupaments de dones són el seu lloc de trobada en els quals preval la solidaritat i la socialització, els proporciona oportunitats d'accés a la informació i al crèdit».

Pel que fa als joves, «la desocupació, per la seua falta de qualificació, els porta al consum de droga, robatoris, agressions sexuals i criminalitat».

Càritas Mauritània ha sol·licitat ajuda a Mans Unides per donar continuïtat a un projecte anterior per enfortir els èxits aconseguits en una primera fase de cooperació en el marc de l'habilitació de dones i joves a través d'un nou programa d'acció per a consolidar les capacitats adquirides.

La viabilitat del projecte està garantida pel personal especialitzat i pel compromís i col·laboració participativa d'autoritats municipals de Dar Naim, d'institucions de la comuna de Nouakchott, per l'ajuda d'altres actors públics i privats, i pel pla de microcrèdits per a que les dones i joves desenvolupen activitats d'autoocupació.