La volta ciclista més solidària

Un any més, el Grup Caja Rural, en el qual s'integra Caixa Popular, Seguros RGA i l'equip ciclista Caja Rural-Seguros RGA que patrocinen, tractaran d'omplir Espanya d'emocions positives, portant il·lusió i esperança a moltes persones que ho necessiten.

Amb aquesta premissa, Seguros RGA i les Caixes Rurals reforçaran el seu caràcter social i destinaran el 10% de la facturació de la companyia d'assegurances del pròxim 5 de setembre per a ajudar persones i famílies amb dificultats de tota la geografia espanyola, de la mà de Creu Roja Espanyola. Aquest dia, el 5 de setembre, se celebrarà el tradicional Dia de la Samarreta del Grup Caja Rural. Enguany tindrà lloc la sisena edició d'aquest dia tan especial que va sorgir en 2014 a partir de la iniciativa de l'equip Caja Rural-Seguros RGA. Des d'aquell moment han sigut més de 300.000 euros els que s'han donat a diferents causes socials. Sense dubte és una mostra més que l'equip Caja Rural-Seguros RGA i els ciclistes que el formen són molt més que esportistes d'elit i que valors com el compromís i l'ajuda als altres són els seus senyals d'identitat.

El Caja Rural-Seguros RGA fa anys que destaca per ser l'equip més solidari del grup, i va aprofitar els dies previs a l'inici de la 'Vuelta' 2019 per a fer una visita als xiquets ingressats a l'hospital de Torrevella, localitat on va tindre lloc la primera etapa d'aquesta competició, el 24 d'agost. En aquesta visita, plena d'emoció i diversió, els 8 ciclistes que defensen els colors de l'esquadra verda en la ronda espanyola van poder gaudir d'un temps molt valuós i enriquidor, tant per als esportistes com per als xiquets. Sergio Pardilla feia balanç de la visita: «Gràcies als nostres patrocinadors, Caja Rural i Seguros RGA, i a l'Hospital Universitari de Torrevella, hem pogut gaudir d'uns moments molt especials que ens han donat moltes forces per a la competició».