La Bicicleta Solidària aconsegueix 4.575 euros per a «Pequeño Deseo»

Amb motiu de la visita de la Volta a les localitats d'Ibi, Cullera, El Puig i l'Eliana, l'equip Caja Rural-Seguros RGA va organitzar, amb la col·laboració de Caixa Popular i Seguros RGA, unes «fan zone» en les quals els assistents, a més de viure de prop el ciclisme, van poder col·laborar amb la Bicicleta Solidària. D'aquesta forma, gràcies als quilòmetres recorreguts pels assistents, es van aconseguir 4.575 euros que aniran a parar a la Fundación Pequeño Deseo.

Seté any de la iniciativa

Aquest és el seté any que es desenvolupa la iniciativa Bicicleta Solidària, un projecte que converteix cada quilòmetre pedalat en la fan zone, en donacions per a diferents causes socials.

A més de col·laborar amb una bona causa, els assistents van poder disfrutar d'una experiència única en l'espai de realitat virtual, on van conéixer una mica més a l'equip ciclista Caja Rural-Seguros RGA i els seus assoliments en els més de 30 anys d'existència de l'esquadra verda.

Per la Bicicleta Solidària van passar diferents personalitats representants de les institucions públiques i de la societat civil valenciana, així com representants de Caixa Popular, Seguros RGA i de la Fundación Pequeño Deseo

La Fundación Pequeño Deseo

La Fundació fa realitat els desitjos de xiquets malalts crònics o de mal pronòstic amb la finalitat de donar-los suport anímicament i allunyar-los temporalment de la malaltia.

El compliment d'un desig genera emocions positives que tenen un efecte enorme en el seu benestar i en la manera d'afrontar la malaltia.

Treballen de manera individual amb cada xiquet per a convidar-li a somiar i que puga manifestar la seua major il·lusió, de la mà de psicòlegs infantils, formats i preparats per a això.