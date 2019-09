La ONG «Somos Osos Solidarios» suma forces contra el càncer infantil

Cartoon Network, Famosa i Alcampo han sumat forces per a posar en marxa «Som ossos Solidaris», un assortiment de peluixos de Panda, Polar i Marró, els protagonistes de la sèrie Som ossos, el benefici íntegre dels quals procedent de la seua venda anirà destinat a CRIS contra el càncer, una organització sense ànim de lucre que fomenta i finança projectes d'investigació per al tractament i cura del càncer infantil.

Aquests peluixos, disponibles en nou models diferents i creats per la joguetera Famosa, podran adquirir-se des de hui en els hipermercats, supermercats i botiga online de Alcampo al preu de 5 euros cadascun.

L'import recaptat (1,10€ per cada os venut) s'utilitzarà per a col·laborar en el finançament dels projectes de la Unitat CRIS d'Investigació i Teràpies Avançades en Càncer Infantil a l'Hospital Universitari La Paz. Es tracta d'una Unitat pionera a Espanya que CRIS Contra el Càncer va inaugurar el passat octubre i per la qual ja han passat 36 xiquets.

Aquesta Unitat es troba funcionant a ple rendiment conjuminant la pràctica clínica amb la investigació més capdavantera i el desenvolupament de teràpies experimentals en assajos clínics innovadors per a facilitar una altra opció als xiquets que pateixen aquesta malaltia oferint-los altres tractaments per a una possible cura. Aquesta acció es converteix així en una volta al col·le d'allò més solidària.