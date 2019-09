Castelló correrà contra el càncer de mamella el pròxim 20 d'octubre

Recentment es va presentar en El Corte Inglés de Castelló la 6a Marxa contra el càncer de mamella «Un Passeig per la vida Castelló 2019» organitzada per la Fundació Le Cadó contra aquesta malaltia i el Col·legi Oficial d'Infermeria de Castelló, amb el patrocini d'El Corte Inglés. La prestigiosa oncòloga i investigadora Anna Lluch va afirmar en la presentació que el 80% dels càncers de mamella hui es curen i que la societat ha de perdre la por a la paraula càncer, confiant en les investigacions que es duen a terme, i en concret, en la sanitat pública.

A més d'Anna Lluch, en l'acte van participar la regidora de Salut de l'Ajuntament de Castelló, Mª Carmen Ribera; el director territorial de Sanitat Universal i Salut Pública de Castelló, Edelmiro Sebastián; el director gerent del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló i secretari de la Fundació Hospital Provincial de Castelló, el doctor Joaquín Sanchís; la directora d'Infermeria del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, Dolores Carbonell, i els investigadors de l'Hospital Provincial de Castelló el doctor Eduardo Martínez i la doctora María Fonfría, a més d'Elvira Monferrer, presidenta de la Fundació Le Cadó i Pau Pérez Rico, director regional de Comunicació i Relacions Institucionals d'El Corte Inglés. Tots ells van ressaltar la importància de la investigació oncològica per a la lluita contra aquesta malaltia, amb projectes com els que fan possible la recaptació d'un Passeig per la Vida. La Marxa Solidària contra el càncer de mamella tindrà lloc el diumenge 20 d'octubre, l'endemà de la celebració del Dia Internacional de la lluita contra el càncer de mamella, i té com a objectiu recaptar fons. En concret aniran destinats a finançar els projectes d'investigació desenvolupats per la Fundació de l'Hospital Provincial de Castelló i per la Fundació Incliva de l'Hospital Clínic de València.

La 6a Marxa contra el càncer de mama «Un Passeig per la Vida Castelló 2019», amb un recorregut de 6 kmilómetres tindrà la seua eixida al Parc Rafalafena, al costat del Col·legi Oficial d'Infermeria i el punt d'arribada serà en el Passeig Ribalta, enfront d'El Corte Inglés de Castelló. La marxa acull a persones de qualsevol edat, fins i tot poden anar acompanyades de les seues mascotes, i totes col·laboraran.