David Casinos dóna suport a la Can-rrera solidària de Bioparc

David Casinos, un dels esportistes paralímpics més importants amb 5 medalles consecutives en els Jocs de 2000 a 2016, mostra una vegada més, la seua destacada vessant més solidària amb el suport a la Can-rrera de Bioparc València. Defensor i promotor de valors de superació i «joc net», sempre destaca l'imprescindible paper del seu fidel gos guia Farala en la seua vida diària. Des de la primera edició d'aquest esdeveniment benèfic ha volgut ser «padrí» per dos motius: fomentar l'esport i llançar un missatge d'amor i respecte pels animals. No oblidem que aquesta iniciativa pionera a València té com a objectiu conscienciar i comprometre a la societat amb el benestar animal, de manera especial, amb els quals formen part de la nostra família, focalitzant-ho simbòlicament en els gossos.

El dia triat enguany és el 29 de setembre, primer diumenge de la setmana en la qual se celebra el Dia Mundial de l'Animal, el 4 d'octubre. Bioparc amb la Can-rrera pretén cridar l'atenció i implicar la població respecte a la necessitat de viure en harmonia amb tots els éssers vius del planeta, conservant la natura i protegint la seua rica biodiversitat.

Els beneficis obtinguts es destinaran a través de Fundació Bioparc a l'organització internacional Save the Rhino, i la seua Rhino Dog Squad, un grup de gossos especialment entrenats que ajuden a detectar i perseguir als caçadors furtius.