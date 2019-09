Una "motera" farà 37.000 km per a ajudar a CRIS i a la Fundació Sant Vicent Ferrer

La Motera és un repte en marxa però abans de res és Marta Insausti: dona, 55 anys, mare de 2 fills, setena de huit germans, madrilenya, motera, lluitadora, aventurera i empresària. El passat 14 de setembre, Marta "La Motera" inicià la seua volta al món des de Madrid per 20 països diferents que la portaren a recórrer 37.000 quilòmetres en 12 mesos. Supervivent de càncer de mamella i empresària lluitadora, tenia pensat en el seu periple arribar fins a l'Índia amb el clar objectiu d'anar a visitar la Fundació Vicente Ferrer en Anantapur (Sud-est de l'Índia), ja que volia conéixer de primera mà el projecte de dones del qual ella és partícip. Però, en començar les gestions i veure les dificultats que comportava viatjar directament a l'Índia des d'Espanya, va decidir canviar la seua planificació i d'ací va sorgir la idea de donar la volta al món.



Recaptar diners

D'aquest canvi de plans també va nàixer el propòsit d'aprofitar el seu viatge per a recaptar diners i col·laborar amb dues entitats importants per a ella: a part de la FVF, col·laborarà amb la Fundació CRIS contra el Càncer que es dedica a promoure i finançar projectes d'investigació dins de la sanitat pública perquè tots els ciutadans i ciutadanes puguen beneficiar-se dels seus assoliments.

En desembre de 2019, visitarà la seu de la Fundació Vicente Ferrer (Anantapur) per a conéixer els seus projectes per a la dona i finalitzarà el seu viatge a l'Hospital Clínic Sant Carles (Madrid) on visitarà la nova Unitat CRIS de Teràpies Experimentals, a la qual aniran destinats els seus fons i coneixerà el treball realitzat hi.



Itinerari internacional

L'itinerari del seu viatge li portarà a travessar més de 20 països: Espanya, França, Itàlia, Eslovènia, Croàcia, Bòsnia, Sèrbia, Bulgària, Turquia, Iran, Pakistan, l'Índia, Myanmar, Tailàndia, Malàisia, Nova Zelanda, Xile, el Perú, l'Equador, Colòmbia i els Estats Units. La Motera pretén ser un projecte que reflexione sobre les necessitats que tenen les dones, cada vegada més nombroses, que han fet de la moto el seu mitjà de transport, la seua afició o la seua manera de vida; però també hauria de ser un punt de trobada, un lloc en el qual començar a trencar els estereotips del món de les dues rodes i del món de la dona en general.