Experts, administracions i ONGD debatran sobre la realitat social del món rural

Persones expertes, responsables d'Administracions Públiques, Tercer Sector d'Acció Social i de l'àmbit de l'empresa i l'emprenedoria es donaran cita a Beniarjó per a analitzar la realitat rural des de la perspectiva de les famílies, el risc de pobresa i la qualitat de vida. També debatran entorn de les noves realitats i estratègies per a afavorir la inclusió en el món rural.

Aquesta anàlisi es durà a terme en el marc de la Jornada Famílies, pobresa i qualitat de vida en l'àmbit rural, organitzada per la EAPN Espanya en col·laboració amb la EAPN Comunitat Valenciana-Xarxa per la Inclusió. La trobada, que se celebrarà el 25 de setembre a l'Auditori Municipal del municipi de la Safor, ha sigut finançat pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, i ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Beniarjó.

La iniciativa pretén brindar un espai de reflexió i diàleg entre representants de les administracions públiques i responsables de les entitats del tercer sector, amb l'objectiu d'analitzar les conseqüències dels desafiaments demogràfics en les zones rurals i trobar com transformar-los en oportunitats per a la inclusió i el desenvolupament social. Així mateix es busca generar un consens per a orientar polítiques i recursos cap a la transferència de bones pràctiques existents, i el desenvolupament de propostes de caràcter transformador, a curt i mitjà termini.



Experts i personalitats

Participaran entre altres persones expertes i personalitats, el Catedràtic del Departament de Teoria, Metodologia i Canvi Social de la UNED, Luis Alfonso Camarero Rioja; el Director del Comissionat del Govern central davant del Repte Demogràfic, Ignacio Molina de la Torre; la Directora General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament, Jeanette Segarra Sales; el Director General de Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana, David Torres García; l'Alcaldessa de l'Ajuntament de Beniarjó, Eva María Llinares Martínez; la Coordinadora Autonòmica de Fundació Cepaim en la C.Valenciana, Gemma Miñarro Toledo; la presidenta de l'Associació d'Emprenedors Rurals, Empar Fayos Alonso; la vicepresidenta de Coceder, Auxiliadora Delgado Ibarlucea; la presidenta de l'EAPN Comunitat Valenciana, Lola Fernández Rodríguez; el representant de la Comissió Permanent de l'EAPN-ÉS, Juan Antonio Segura i la vicepresidenta de l'EAPN-ÉS, Sali Guntin Ubiergo.