Més de 160 restaurants de la Comunitat Valenciana s'uneixen per lluitar contra la fam en el món

Comença la desena edició de la major iniciativa solidària de la restauració a Espanya amb una proposta en totes les comunitats autònomes: triar un bon restaurant d'entre tots els recollits en la simbòlica «Guia de restaurants bons». Així, els establiments participants —més de 160 són valencians— oferiran, fins al 15 de novembre, un menú o plat solidari en la seua carta, donant part del seu cost a combatre la desnutrició infantil, malaltia relacionada amb el 45 % de les morts abans dels cinc anys.

Una dècada de compromís

I és que, des de l'any 2010, prop de 7.500 restaurants de totes les comunitats autònomes s'han adherit a «Restaurants contra la Fam», una iniciativa que té com a objectiu reduir la pobresa i garantir el dret a l'alimentació de les persones. Al llarg de quasi una dècada, estos locals han aportat 1,2 milions d'euros, una quantia que ha permès salvar la vida de 30.000 menors amb desnutrició. «Cumplim deu anys tendint ponts entre el sector de la restauració i la lluita contra la desnutrició infantil», va manifestar Marta López, directora adjunta de fundraising d'Acció contra la Fam a l'acte de presentació de la campanya celebrat el passat divendres a la seu de la Federació Empresarial d'Hosteleria de València. «Enguany volem donar un pas més enllà, convidant a totes les persones que vulguen eixir a dinar o sopar a valorar no només la qualitat, sinó també el compromís i la solidaritat del local», comunica López.

Guia solidària i digital

En este sentit, la guia arriba per canviar el món de la gastronomia. Es tracta d'un manual digital que ofereix un cercador amb geolocalització per poder trobar el restaurant solidari més proper. «L'hosteleria és un motor per a l'economia, l'ocupació i, també, el canvi social. Però, som ambiciosos i volem involucrar a més establiments en iniciatives tan compromeses com aquesta», continua Marta López.

«El nostre sector està ple de bons professionals i bons restaurants, la guia suposa un reconeixement i un aparador que dona visibilitat davant els consumidors més exigents», conclou.