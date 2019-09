La societat valenciana es solidaritza amb la població de El Salvador

Conscienciar a la societat valenciana en materia de drets económics, socials i culturals per donar suport als processos de cooperació i aconseguir un canvi real. Este és l'objectiu del projecte «Un món de drets», l'última iniciativa de la Fundació Pau i Solidaritat, entitat regida per Comissions Obreres del País Valencià, cofinançat per l'Ajuntament de València.

Així, este nou programa mostra diferents realitats i vindicacions de la població salvadorenya mitjançant l'experiència de Mirian Elizabeth Dueñas de Vásquez, Roxana Noemí Contreras Reyes i Ángel Ernesto Hernández Beltrán. «La idea d'aquestes jornades és portar la veu d'estes persones per donar a conèixer les seues vivències sense intermediaris», asseguren des de la fundació. D'esta forma, el passat 23 de setembre s'inicià un itinerari de trobades i xerrades en València, Alacant i Ontinyent amb els tres salvadorencs com a protagonistes i amb recepció consistorial inclosa. La jornada d'intercanvi , que va ser de lliure accés, es va produir per la vesprada. En ella, els tres representants del país d'Amèrica Central explicaren la tasca que realitzen des de les seues organitzacions amb la col·laboració de la Fundació Pau i Solidaritat.

Drets i col·lectivitat

Ángel Ernesto, subdirector de l'Associació Comunitària Unida per l'Aigua i l'Agricultura (ACUA), ho té clar: allò més urgent és l'organització ciutadana com a eina de canvi social. En este sentit, el treball de la seua entitat es centra en línies d'actuació basades en generar coneixement i capacitats perquè homes i dones procedents de sectors més vulnerables puguen conèixer els seus drets. «La nostra finalitat és que la població siga conscient de que, com a persones, són objectes de dret», afirma. Només així, segons detalla, es podrà aconseguir que s'exercisca una ciutadania activa. «Estem parlant de coses tan fonamentals per a la vida com el dret a l'aigua o a l'alimentació», reivindica. Per això, promouen la construcció d'un sistema d'abastament, així com l'aprobació d'una Llei General d'Aigües i un nou model alternatiu de producció sostenible que contribuïsca tant al refredament del planeta com a una economia agrícola que garantisca el dret a alimentar-se dels ciutadans. De fet, Ángel Ernesto esgrimeix que el 20 % dels xiquets menors de cinc anys pateix desnutrició crònica a El Salvador.

En este sentit, reclama que el salari mínim, fixat al voltant dels 200 dòlars, és insuficient. «El poder adquisitiu és limitat i afecta a l'alimentació» incentivant una societat desigual que incideix especialment en les dones.

Empoderament femení

Roxana Noemí, reconeguda pel seu treball organitzatiu amb les dones del municipi de Panchimalco i l'enfortiment de capacitats, posa de manifest la importància que té per a la producció que les dones formin part d'ella. «Hem d'unificar esforços per ser més i poder exigir drets econòmics i socials de manera equitativa», fent especial èmfasi en l'educació, sense la qual no és possible la participació política.

A més, denúncia la normalització del masclisme que fa que les dones no puguen aconseguir autonomia econòmica. «Esta arribarà quan no estigam supeditades al que els marits ens puguen oferir», reconeix. Des d'aquest punt de vista, defensa que els drets han de contemplar la salut, sense la que no poden ser productives. Tot un desafiament que s'ha visibilitzat en València gràcies a unes jornades inclusives.