Càritas de València obri un nou habitatge per a dones migrants

Càritas Diocesana de València ha posat en marxa un nou habitatge per a dones migrants en situació de vulnerabilitat que suma a les quatre en les que es van allotjar, en 2018, 42 homes procedents de Costa d'Ivori, Mali i el Senegal, majoritàriament. En aquest sentit, el 53 per cent de les persones ateses per l'entitat l'any passat en tota la diòcesi eren estrangeres, havent-se incrementat aquest percentatge en cinc punts en l'últim any que s'ha invertit respecte als anys anteriors.

A més, durant el passat exercici, Càritas va gestionar en la diòcesi de València altres 25 habitatges, de les quals huit són propietat de l'entitat i la resta són cessions gratuïtes. En elles, es van allotjar 113 persones membres de famílies en situació de vulnerabilitat. D'elles, el 76 per cent eren persones migrants. El programa d'Intervenció social amb famílies en habitatges atén famílies de vint nacionalitats, procedents d'Amèrica Llatina, Àfrica, Europa de l'Est i Mig Orient.

De les persones estrangeres allotjades en els habitatges de Càritas, 53 són o han sigut sol·licitants d'asil (refugiades).