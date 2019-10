Emergència educativa a Haití

Que important és invertir en educació! La infància és el futur, i a Haití no és una excepció. Ho demostren les famílies destinant una gran part dels pocs ingressos que tenen perquè els seus fills i filles vagen a escola.

L' ONGD Cesal, gràcies a un conveni finançat per l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament i pel Govern de Navarra, està reforçant l'accés a una educació bàsica de qualitat en el Districte Escolar de Thiotte, al sud-est d'Haití, fent frontera amb República Dominicana.

De la mà de l'associació navarresa Nuevo Futurp, Cesal tracta d'abordar tots els aspectes que fan que una escola funcione adequadament: des de l'enfortiment de les institucions públiques perquè exercisquen el seu rol, la sensibilització perquè s'involucren en l'educació tots els actors (direcció, personal docent i no docent, famílies i fins i tot la comunitat), la millora de la formació pedagògica de professors i professores, i la construcció o rehabilitació d'infraestructures i serveis bàsics. Això últim és el que més es veu, la qual cosa més els agrada als xiquets i xiquetes i els motiva per a anar a escola. Al cap i a la fi, un xiquet és un xiquet siga on siga o els nostres fills i filles anirien contents a l'escola si saben que, en arribar, no tindran aigua per a beure, un bany a què anar o, a vegades, ni un sostre sota el qual aprendre?

Fins hui hem realitzat la rehabilitació de 4 escoles i format a més de 200 professors i professores de 27 escoles de les comunes de Thiotte, Grand Gosier i Anse-à-Pitres, equipat les escoles amb material i equipament i començat amb el seguiment pedagògic, amb l'objectiu de millorar la qualitat educativa en aquests centres.

El curs escolar a Haití tenia previst començar el passat 9 de setembre, igual que en molts col·legis d'Espanya. No obstant això, hui és 2 d'octubre, dimecres al matí, i no es veuen als carrers de Port-au-Prince l'habitual passeig de xiquets i xiquetes elegantment uniformats dirigint-se a les seues escoles. En el seu lloc hi ha barricades, pneumàtics cremant, comerços tancats i soroll de protestes i trets a l'aire. La gent a Haití s'ha cansat. S'ha cansat de la corrupció, de la devaluació de la seua moneda, de la pujada de preus contínua del combustible€ S'ha cansat de no tindre a ningú disposat a canviar les coses.

Ningú jutja els seus motius per a protestar. Qualsevol de nosaltres, que vivim a l'altre costat de l'oceà, ens alçaríem si no haguérem de donar menjar als nostres fills mentre uns pocs s'enriqueixen a la nostra costa. O potser no. És difícil posar-se en una situació que ens queda tan llunyana. Però el cas és que, com sempre, els més afectats són els més vulnerables: els xiquets.

El drama que viu Haití no solament té a veure amb l'actual situació de por i violència. S'està posant en risc el futur d'un país. Haití necessita una nova generació que assumisca amb esperança i impuls la seua reconstrucció. I per a això, l'educació és un factor ineludible.