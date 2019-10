Pobresa Zero convoca mobilitzacions a tota la Comunitat Valenciana

Pobresa Zero ha convocat mobilizacions a tota la Comunitat Valenciana amb el lema "Ens volem sense pobresa i defensant el planeta". L'entitat concentra els seus esforços en alçar la veu perquè es complisquen els compromisos de lluita contra la pobresa i perquè la ciutadania, les diferents organitzacions i plataformes ciutadanes siguem un clam per a acabar amb la pobresa. Ja estem preparant les mobilitzacions, concerts, activitats,... l´agenda a la Comunitat Valenciana de la Setmana Mundial per a l'eradicació de la Pobresa al voltant del 17 d'octubre.

Les mobilitzacions s'han convocat per que "la pobresa, la discriminació de les dones i el canvi climàtic són resultat directe d'un sistema econòmic que es basa en la desigualtat i en l'explotació sense límits del planeta i de les persones, especialment de les dones que suporten la càrrega del treball de cures no remunerades i se'ls impedeix accedir als recursos en igualtat de condicions amb els homes", assenyala l'organització.

La pobresa "no solament creix, sinó que s'enquista en alguns sectors de població, entre les dones, en alguns territoris i en alguns països. Això és així perquè el model econòmic no inclou mecanismes reals de lluita contra la pobresa, i perquè la seua eradicació no és una vertadera prioritat per als nostres representants polítics ni per a la nostra societat", segons Pobresa Zero. "Només canviant de forma radical el model econòmic, obsolet i insostenible, podrem fer front a l'emergència climàtica, a la desigualtat entre dones i homes i a la pobresa estructural. És necessari un "reseteo" del sistema per a prioritzar la cura de la vida per damunt del benefici econòmic, finalitza l'entitat.

Les concentracions seran a Castelló el divendres 18 d´octubre a les 11:30 horas a la plaça Major; a Alacant, divendres 18 d´octubre a les 19 hores a La Concha; i a València, el dissabte 19 d´octubre a les 18 hores a la plaça Alfons el Magnànim.