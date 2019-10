Un camió de bombers i una ambulància per al Tinduf

El pròxim 31 d'octubre, un any més, partirà cap als campaments de refugiats del Tinduf la Caravana per la Pau que organitzen diverses associacions d'ajuda al poble sahrauí –entre les que es troba la Federació d'Associacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí de la Comunitat Valenciana–. Este any, als habituals milers de quilos d'aliments imperibles i altre material humanitari com mantes, roba d'abric, donacions escolars o medicaments, s'afegiran un camió de bombers i una ambulància, que han donat una ONG i l'acció d'una particular valenciana.

En concret, el camió de bombers ha sigut donat per l'ONG valenciana Bombers pel Món. Esta entitat, formada fa poc més de dos anys, va nàixer de la voluntat d'un grup de bombers professionals de l'Ajuntament de València que des d'eixe moment s'han dedicat a fer visites a hospitals i festivals infantils a nivell local. Però la seua acció també va trascendir a l'àmbit internacional quan dos dels seus integrants es van embarcar al Open Arms per ajudar al salvament de migrants nàufrags al mar Mediterrani.

L'activitat de Bombers pel Món

Ara, amb la Caravana per la Pau, Bombers pel Món s'ha llançat a una segona iniciativa internacional: manarà un camió de bombers al Tinduf. Este vehicle va ser donat per la prefectura de Bombers de l'Ajuntament de València i a l'ONG van pensar que pot tenir un bon ús als campaments de refugiats d'Algèria. «Sabem que als campaments hi ha un xicotet parc de bombers amb voluntaris, però amb mitjans precaris que han de donar servei a diversos nuclis de població. Vam pensar que el camió podria ajudar-los. Ara estem reformant-lo per a adaptar-lo a les condiciones del desert», explica el president de l'ONG, Teo Javaloyes. Amb el camió anirà el mateix Javaloyes fins el Tinduf. «Seran 2.000 quilòmetres de conducció des d'Oran amb un vehicle molt pesat», admet.

Però l'activitat internacional de Bombers pel Món no acabarà ací. Segons avançà Javaloyes, ja estan preparant un contenidor amb material divers de bombers per a enviar-ho a diversos parcs de Nicaragua.

Iniciativa d'Emilia Nacher

Este camió de bombers no serà l'únic vehicle especial que viatjarà des de terres valencianes fins als campaments de refugiats sahrauís. La iniciativa particular d'Emilia Nacher permetrà que la Caravana de la Pau transporte també una ambulància amb material mèdic habilitada també per a treballar al desert.

Nacher –infermera de professió i amb una trajectòria activista consolidada, ja que va ser detinguda i deportada per la policia d'Israel quan tractava d'arribar per mar a Gaza amb el vaixell de «La Flotilla de la Libertad»– a més, romandrà un mes als campaments per tal d'impartir formació als professionals i voluntaris locals. Així mateix, fa una cridada a tots els valencians a que col·laboren amb la Caravana de la Pau per a ajudar als refugiats sahrauís.

Esta caravana partirà el dia 31 d'octubre per via marítima des del port d'Alacant cap el d'Oran (Algèria). Després, l'ajuda humanitària haurà de recòrrer 2.000 quilòmetres per a arribar als campaments de refugiats. Transportarà sobre tot aliments imperibles com arròs, sucre, oli o pasta, a més de mantes, roba infantil o d'abric, material escolar o medicaments. Els interessats encara poden fer les seues aportacions per a ajudar al poble sahrauí.