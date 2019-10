Malilla treballa per la convivència i la igualtat al barri amb una jornada lúdica

Desenes de veïns i veïnes del barri de Malilla van celebrar el passat divendres una jornada per la convivència pacífica i la igualtat a propòsit del projecte "Barris Oberts i Sostenibles. Malilla" promogut per l'ONGD Assemblea de Cooperació per la Pau i finançat per l'Ajuntament de València.

Durant la vesprada es van portar a cap diverses activitats, es va mostrar el treball de les associacions i serveis municipals del barri al veïnat i es feren tallers i una exhibició musical. A més, es va comptar amb la representació d'una peça de teatre fòrum a càrrec de Rocambolesc Teatre, es va fer un taller de manualitats amb disseny de bosses de tela per a que els més menuts prenguen consciència de la necessitat de no utilitzar bosses de plàstic per anar a la compra. En el terreny musical, tongué lloc una exhibició de batucada per a donar a conèixer els assajos que s'han iniciat al barri este mateix mes d'octubre d'esta disciplina. La jornada va acabar amb un showcooking per aprendre a fer crepès amb productes de comerç just i un berenar de comerç just per apropar la compra ètica i respectuosa als i les assistents.

La jornada lúdica va suposar el tret d'eixida d'uns mesos de trobades i activitats entre les associacions de Malilla i l'ONGD ACPP per a continuar construint col·lectivament un barri que camine cap a la convivència pacífica i la igualtat. Es tracta de la segona fase d'un projecte que està suposant el primer espai de trobada del teixit social del barri de Malilla i que està fomentant la participació i implicació de la ciutadania. Està servint, a més, per fer conscients els i les seus/seues protagonistes que el treball conjunt, col·lectiu i coordinat pot ajudar al benestar i la convivència al barri.

En el projecte, que té entre els seus objectius incrementar la implicació de la ciutadania en la millora de la convivència i fomentar la igualtat, van participar diverses associacions de Malilla, com l'associació de veïns i el col·lectiu Construyendo Malillla, centres educatius, com el CEIP Rafael Mateu Cámara i la seua AMPA, així com l'AMPA del CEIP Pablo Neruda així com els serveis municipals que treballen al barri; el Centre Municipal de Joventut de Malilla i la Biblioteca Municipal del barri. Entre totes i tots, treballen per crear un model de barri participatiu, inclusiu i equitatiu.

Per als veïnes i les veïnes que formen part de la iniciativa, el projecte està suposant un procés molt enriquidor perquè els està servint per a prendre consciència del teixit associatiu que hi ha al barri. A més, amb les trobades i activitats fetes durant el projecte s'està visibilitzant la necessitat de crear sinèrgies per a construir entre totes i tots un barri obert i sostenible. Fem barri, som Malilla.