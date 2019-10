Fontilles acull la trobada mundial anual de preservació del patrimoni i la història de la lepra

La Fundació Fontilles acull en València esta setmana la trobada anual entre els responsables dels projectes de preservació del patrimoni i la història de la lepra finançats per la Sasakawa Health Fundation (SHF), una organització nipona creada i mantinguda per The Nippon Foundation, l'entitat que en 1995 instaurà la gratuïtat mundial del tractament de la malaltia i la sufragà fins l'any 2000.

La Consultation Meeting on SHF History Preservation Programmes es desenvoluparà hui dilluns 28 i demà dimarts 29 d'octubre, i comptarà amb la participació de representants de nou projectes de preservació del llegat de la lepra que la SHF sufragà a Austràlia, Brasil, Colòmbia, Filipines, Itàlia, Malàisia, Portugal i el Regne Unit, a més d'Espanya, on la organització nipona cofinança des de 2017 diferents projectes de Fontilles.

La Sasakawa Health Foundation col·labora en la segona fase del Fontilles Heritage Project, que es desenvolupa des de març d'este any fins juny de 2022. El seu objectiu és la preservació del patrimoni oral, documental i etnogràfic del Sanatori Sant Francesc de Borja, fundat per Fontilles en 1909 en el municipi de la Vall de Laguar, i on des d'aleshores han residit o rebut tractament 3.000 persones afectades per la lepra.

La segona fase de la iniciativa permetrà la classificació, catalogació i digitalització d'uns 2.500 expedients mèdics de pacients ja morts i d'un centenar de llibres de registre; la catalogació i posada en valor de diversos centenars d'estris dispersos pels 35 edificis del sanatori –com el laboratori, la sala d'operacions, el teatre, els tallers d'impremta, la fusteria, l'ortopèdia o el forn– i relacionats amb l'assistència clínica, la investigació i la vida diària, així com la seua ubicació conjunta en un nou espai físic per a la seua millor conservació; la realització d'un centenar d'entrevistes a ex residents del sanatori, religiosos i personal sanitari que van treballar en ell; i l'organització d'una exposició, en col·laboració amb l'Institut d'Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero, sobre la història de la lepra en España i el paper exercit en el seu tractament per institucions com Fontilles.

D'altra banda, durant els dos dies posteriors, dimecres 30 i dijous 31 d'octubre, la fundació Fontilles acollirà al seu complexe de la Vall de Laguar una reunió entre institucions europees igualment dedicades a la preservació del llegat de la lepra. Además de la fundación valenciana, participaran representants del Museu de la Lepra del Hospital St. Jørgen's (Bergen, Noruega); del Museu Arqueològic de la regió de Lasithi (Grècia), que comentarà el cas de l'antiga fortalesa-leproseria de l'illa d'Spinalonga; i de la Universitat de Coimbra (Portugal), sobre l'hospital-colònia de Rovisco Pais.