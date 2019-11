Flors de Pasqua solidàries per al Nadal amb Novaterra

Com ja és tradicional, la Fundació Novaterra ha tret la seua campanya relacionada amb els presents nadalencs, a la qual proposa regalar flors de Pasqua solidàries. Els diners obtinguts per la venda d'estos regals especials servirà per a promocionar programes d'integració sociolaboral organitzats per la Fundació Novaterra.

Amb esta iniciativa, l'entitat valenciana pretén oferir la possibilitat a empreses i particulars de poder fer un detall per als seus clients o sers estimats que combine el Nadal amb la solidaritat.

Cadascuna d'estes flors de Pasqua té un preu de cinc euros. Més de 120 organitzacions, empreses, associaciones, escoles o parròquies ja hi col·laboren.