Castelló busca joves emprenedors de la «Generació In»

Acción contra el Hambre ja té obert el termini d'inscripció per participar a un projecte gratüit a Castelló anomenat «Itineraris d'Emprenedoria Juvenil» amb el ferm propòsit d'ajudar a 130 joves d'entre 16 i 30 anys que no estudien ni treballen a emprendre el seu propi negoci.

Per participar en el projecte és necessari tindre una idea de negoci i estar inscrit en Garantia Juvenil, sistema a què estan acollits 15.781 joves a Castelló segons dades del Ministeri de Treball al mes de setembre. Així, els Itineraris d'Empreneduria Juvenil plantejen l'ocupació com a mitjà per al desenvolupament professional i personal. A través de tallers, jocs, participació en esdeveniments i assessoraments individualitzats s'acompanya als joves en la posada en marxa dels seus projectes, podent accedir a microcrèdits si necessitessin finançament.

A més, se'ls ensenyen les competències necessàries per ser una persona emprenedora, com la resistència a l'estrès, la capacitat de lideratge o la resolució de problemes, entre d'altres, i a millorar el seu autoconeixement i desenvolupament personal mitjançant el prototip d'idees i de la participació en concursos. També serveix per aprendre sobre màrqueting, fidelització de clients o plans de negocis. Tot un procés de canvi que comença amb una senzilla inscripció a la direcció web www.somosgeneracionin.org.

El projecte, que està finançat pel Fons Social Europeu, el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, així com l'Ajuntament de Castelló de la Plana, es desenvoluparà al termini d'aquest any i durant tot 2020 buscant «reduir el risc de cronificació en la situació d'atur i l'apatia davant un mercat laboral precari.

«El terme nini s'ha associat erròniament a la imatge d'un jove que lliurement ha decidit no estudiar ni treballar. No obstant això, els joves que en aquest moment estan en atur i fora del sistema educatiu està molt lluny de ser-ho. Hem donat la volta a terme per cridar-los Generació In», explica Laura Caravaca, gestora de Acción contra el Hambre de la Comunitat Valenciana.