Una construcció digna per a tindre un futur d'esperança

Prop del barri antic de Sagunt es troba La Casa Nueva. Allí, amb l'ajuda de l'ONG del mateix nom, viu un gran grup de persones des de fa més de 15 anys. Tenen en comú el seu origen: la majoria són migrants subsaharians. I també un objectiu: abastar una vida millor que la del lloc que varen deixar. Arquitectura Sin Fronteras (ASFER) treballa en un projecte que va iniciar al seu dia Dempeus, amb el qual vol ajudar a construir una vida digna per a estes persones, tant pel que fa a l'edificació on viuen com per la seua integració.

La Casa Nueva va nàixer ja fa 15 anys per a donar atenció a estes persones quan es quedaven al carrer i no tenien ni tant sols un lloc on passar la nit. Allí, en una mena d'alberg, han col·laborat voluntaris tant de la pròpia ONG de La Casa Nueva com d'altres entitats solidàries com Cáritas, Adra, Morvedre Acull o el grup Espiga. Inicialment es va utilitzar un centre que va ser cedit de forma privada, explica Lucía Guirao, responsable de voluntariat d'Arquitectura Sin Fronteras Levante i coordinadora de Dempeus. Però el temps i la falta de recursos han fet estralls en una instal·lació que, en paraules de Guirao, «ara no té cap tipus de condicions d'habitabilitat dignes» i on cada dia viuen desenes de persones que han caminat milers de quilòmetres en busca d'un futur que es preveia ple d'esperança, però que ara per ara està ple de dificultats.

En eixa situació, el col·lectiu d'arquitectura social Dempeus, que ara forma part de Arquitectura Sin Fronteras (ASFER), es va interessar en millorar les condicions del lloc, però no solament quant a l'edificació, sinó també respecte a la integració dels seus habitants.

Entendre les seues necessitats

«En lloc de llançar-nos a fer un projecte de colp hem volgut anar a poc a poc. Vam anar durant dos mesos per a conèixer a la gent que hi ha allí, vore com entenen l'espai que habiten, la seua llar i quina és la convivència», explica Guirao, que recorda que van posar en marxa una série de tallers. «Estes activitats ens van servir per a detectar quines són les seues necessitats», assevera Guirao. De fet, segons assegura la coordinadora de Dempeus, l'experiència va ser molt gratificant: «Ells ens agraïen molt que els miràrem a la cara i els escoltàrem, veien que no féiem un projecte per a després anar-nos», comenta Guirao.

Ara mateix, segons conta Guirao, el centre està habitat per unes 80 persones quan només té una capacitat per a 60, la qual cosa dificulta que la instal·lació puga respondre a les necessitats dels seus moradors. «Ara estem de cara a formular un projecte i demanar una subvenció per a realitzar una intervenció arquitectònica al centre», avança Guirao, que manté que l'objectiu de la seua iniciativa és convertir l'edificació de La Casa Nueva en «un lloc que servisca en el seu trànsit cap a una vivenda digna». «Volem no tant construir un edifici, sinó contribuir a la seua integració en la nova societat a la que arriben», conclou Guirao.