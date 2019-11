El Fons analitza a Castelló el paper de les dones en la busca de la pau

El Fons Valencià per la Solidaritat, en el marc del projecte «Castelló per la Pau. Continuem apostant sostenibilitat II», cofinançat per la Diputació de Castelló, organitzarà la jornada «ODS16: Ciutadania per la pau. El paper de les dones en la construcció de la pau», que es realitzarà el matí del 27 de novembre a l'Espai Cultural Menador de Castelló de la Plana (plaça de l'Hort dels Corders, 4), i que comptarà amb la presentació institucional d'Álvaro Escorihuela, president del Fons Valencià, José Luis López, regidor de Cooperació i Agenda 2030 de l'Ajuntament de Castellón de la Plana, i Patricia Puerta, vicepresidenta i diputada de l'àrea d'Acció Social de la Diputació de Castelló.

La jornada comptarà amb la projecció del documental «Voces en la distancia. Exiliadas, territorios de memoria y paz», presentat per Alba Teresa Higuera, presidenta de la Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas, i Ingrid Guyón, directora del documental. Esta projecció posa veu a dones exiliades del seu país i refugiades a Espanya. Posteriorment al documental tindrà lloc la ponència «Mujeres que construyen las paces, nuestra genealogía», presentada per Laura Alonso, presidenta a Espanya de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad i membre de DEMOSPAZ i de la Càtedra UNESCO en Educació per a la Justícia Social a la Universitat Autònoma de Madrid. Per finalitzar el contingut de la jornada es desenvoluparà una taula redona, presentada i moderada per Sofia Herrero, coordinadora de la Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau de la Universitat Jaume I, sobre la situació actual de les dones refugiades i on participaran Lorena Gamito, directora d'Acció Humanitària, Emergències i Desenvolupament d'UNRWA Espanya, i representants d'Amnistia Internacional i de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat – CEA (R) País Valencià.

«Castelló per la Pau» és un projecte que té l'objectiu d'apropar l'ODS número 16 (Pau, Justícia i Institucions Sòlides) a la població castellonenca, conscienciant al voltant de la construcció de societats pacífiques, justes i amb institucions democràtiques que respecten les llibertats i els Drets Humans, mitjançant diverses activitats didàctiques i de sensibilització, basades en la Cultura de la Pau i la no violència, i que està cofinançat per la institució provincial de Castelló.

El Fons Valencià per la Solidaritat és l'entitat que aglutina els recursos econòmics destinats a la cooperació de 112 ajuntaments i nou mancomunitats de la Comunitat Valenciana, i els dedica a projectes de cooperació internacional i d'educació per al desenvolupament. Actualment, a la província de Castelló, el Fons Valencià compta amb deu entitats locals sòcies de les quals nou són ajuntaments i una mancomunitat.

Per a participar en este seminari cal realitzar una inscripció prèvia enviant un correu electrònic a oficina@fonsvalencia.es o telefonant al 96 227 24 60.