El Fons prepara una jornada a Xàtiva al voltant de l'educació per al desenvolupament sostenible

El Fons Valencià per la Solidaritat, junt amb la Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Generalitat Valenciana i el Cefire Territorial de Xàtiva, ha preparat la jornada informativa «Construir el futur que volem: educació per al desenvolupament sostenible», dirigida a un públic general, que es realitzarà a les 17:30 hores del 5 de febrer al Cefire Territorial de Xàtiva.

La jornada comptarà amb dos ponències: per una banda Federico Buyolo, director general de l'Oficina de l'Alta Comissionada per a l'Agenda 2030 del Govern d'Espanya explicarà els reptes i oportunitats que aporten els Objectius de Desenvolupament Sostenible per a una educació transformadora, i per altra banda Miquel Ruiz, president de la Unió de Cooperatives d'Ensenyament Valencianes (UCEV), incidirà en la necessitat d'una societat educada per a la sostenibilitat.

Posteriorment a les ponències, es realitzarà una mesa informativa on participaran Manuel García, cap de servei d'Análisi, Estudis, Promoció i Seguiment en la Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament; Esteve Ordiñana, gerent del Fons Valencià; i Antonio Pérez, director del Cefire Territorial de Xàtiva. El contingut que es tractarà a la mesa serà informatiu sobre el curs «Educació 2030: recursos educatius per al desenvolupament sostenible» que s'oferirà de manera semipresencial als professionals de l'educació durant els mesos de febrer i març.