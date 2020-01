El treball de la Xarxa per la Inclusió arribà al 2019 a quasi 2.000 persones

La EAPN C. Valenciana-Xarxa per la Inclusió (European Anti- Poverty Network) va desenvolupar l'any passat un total de 45 activitats on van participar 1.872 persones i una trentena d'entitats. Estes sessions de treball es van fer en el marc del projecte «Participació en xarxa per a la inclusió social de persones en risc de pobresa» que subvenciona la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, a més de les activitats emmarcades en els programes d'IRPF tant de la EAPN Espanya como de la EAPN Comunitat Valenciana, que recolza la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. A tot això s'afegixen les accions realitzades en el context del programa «En marxa per la inclusió» que la EAPN CV ha fet per primera vegada en col·laboració amb l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ).

La presidenta de l'entitat, Lola Fernández, ha resaltat que el 2019 ha sigut un any «molt positiu» pel que fa a la participació, la interlocució i la incidència, i ha destacat que «ha augmentat l'interés de les entitats socials en formar part de la xarxa». «Una mostra d'això ha sigut l'ingrés en 2019 de l'Associació Àmbit i el Col·legi Oficial de Treball Social de València», ha afegit.

Respecte als reptes de la Xarxa per al 2020, Fernández ha indicat que «resulta necessari el seguiment d'eines com la Renda Valenciana d'Inclusió i de les polítiques d'inclusió en l'àmbit autonòmic amb l'objectiu de millorar el seu impacte en les persones que es troben en situación de major vulnerabilitat». «Altre dels objectius és millorar els mecanismes de participació de les persones usuàries de les entitats en les activitats i els espais de la xarxa; així com continuar sumant entitats socials en el si de la nostra federació d'inclusió. I, sense dubte, continuar reforzant la coordinació i participació en xarxa de les entitats per establir la inclusió social com a prioritat número 1 en las agendes polítiques», conclou Fernández.