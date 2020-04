Les ONGD demanen mantindre el compromís amb la cooperació per a frenar les conseqüències del coronavirus

La junta directiva de la Coordinadora Valenciana d'ONGD s'ha reunit telemàticament amb la consellera de Participació, Transparència i Cooperació, Rosa Pérez, la secretària autonòmica, Belén Cardona, i la directora general de Cooperació de la Generalitat, Xelo Angulo, per a traslladar la petició del sector que es mantinga el compromís públic amb la cooperació internacional per a fer front a les conseqüències sanitàries i socials globals de la crisi provocada pel coronavirus.

"En estos moments, és evident que la prioritat ha de ser reforçar amb recursos materials i humans la sanitat pública i els serveis socials per a protegir-nos tots i protegir a les persones que no tenen mitjans suficients per a viure i que són més vulnerables. Però també és imprescindible reforçar la cooperació internacional a tots els nivells, perquè és clar que si no parem la pandèmia en tots els països, no la pararem en cap", ha afirmat la presidenta de la Coordinadora, Lourdes Tafaner.

Entre les mesures urgents que han sol·licitat les ONGD destaca la de flexibilitzar i agilitar els tràmits administratius per a permetre que els projectes de cooperació que estan en marxa i els que s'inicien en els pròxims mesos es puguen adaptar a la necessitat de pal·liar l'emergència sanitària i social en les comunitats en les quals ja treballen les entitats valencianes, en els casos en els quals siga necessari fer-ho. En este sentit, han demanat la modificació urgent de l'Ordre de Bases que regula les ajudes en matèria de cooperació, per a fer possible l'adaptació dels projectes a la greu situació que estem vivint.

També han sol·licitat que es convoquen quan abans les ajudes corresponents a enguany, ja pressupostades, per a poder donar continuïtat al treball i donar resposta adaptada a les necessitats que planteja aquesta crisi internacional. La Coordinadora ha demanat, així mateix, mantindre una comunicació permanent amb la Generalitat per a fer front, de manera consensuada, a una realitat canviant que genera un alt grau d'incertesa en el treball de les ONGD.



Impacte de la pandèmia



"La cooperació no pot parar en aquests moments, i necessitem mesures excepcionals davant situacions excepcionals. Treballem en llocs en els quals els sistemes sanitaris públics són molt febles, comunitats en les quals cal reforçar l'accés a l'aigua, a mesures d'higiene i a la informació bàsica per a evitar que la pandèmia continue propagant-se, i això és un risc per a tothom", explica Lourdes Tafaner.

"A més, l'impacte econòmic del confinament pot ser brutal als països en els quals gran part de la població passa fam o té ingressos precaris i es veu obligada a guanyar-se el pa cada dia. Necessitem reorientar el nostre treball perquè la catàstrofe sanitària no es convertisca també en una catàstrofe humana sense precedents", afig la presidenta de la Coordinadora.



Adaptació de projectes en marxa



En la nostra Comunitat, ONGD com Farmamundi, especialitzada a prestar ajuda al personal sanitari i a organitzacions humanitàries, han posat al servei del govern central la seua infraestructura i la seua capacitat logística per a contribuir al subministrament de medicaments i material sanitari, i han distribuït fins al moment nou tones d'equips de protecció individual (EPI) a entitats socials que estan atenent persones vulnerables en aquesta crisi.

Altres entitats com Càritas València, Metges del Món, Creu Roja, Jovesolides i l'Associació per a la Cooperació entre Comunitats (ACOEC) estan reconduint els seus programes per a fer, per exemple, seguiments personalitzats a majors, reforçar programes amb famílies monoparentals femenines, famílies amb escassos recursos, persones sense llar i altres col·lectius amb especials dificultats, subministrant en alguns casos aliments i altres béns de primera necessitat, informació sobre prevenció dels contagis, assessorament i acompanyament per a sol·licitud d'ajudes.

En altres països, les ONGD mantenen, entre altres, les accions d'informació i prevenció sobre el coronavirus, lliurament de kits d'higiene i sanitaris, adaptació d'instal·lacions sanitàries per a fer front a la pandèmia, identificació i acompanyament de famílies vulnerables perquè puguen rebre ajudes públiques als països en els quals existeixen, suport i assistència durant el confinament a dones víctimes de violència de gènere, suport a les activitats agrícoles i repartiment d'aliments.

"Hem de continuar fent costat a les organitzacions i comunitats locals als països empobrits que tenen menys capacitat per a fer front a aquesta pandèmia, perquè si alguna cosa està deixant clar aquest virus és que no es per a en cap frontera, que la solidaritat i la cooperació són més necessàries que mai perquè fins que no s'erradica a tot el món, serà impossible estar segurs. És una crisi que afecta a tot el planeta i només podrem superar-la posant la cura de totes les persones per damunt de qualsevol altra consideració", ha afegit la presidenta de la Coordinadora.