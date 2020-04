Mans Unides aprova els primers projectes d'emergència per a pal·liar l'impacte de la crisi del coronavirus en els més vulnerables

Des del començament de la crisi provocada per la pandèmia del coronavirus, Mans Unides està treballant al costat dels seus socis locals dels prop de 60 països en els quals està present, per a donar una resposta ràpida i efectiva a les necessitats i manques que puga estar experimentant la població més vulnerable amb la qual treballa.

"Molts dels nostres socis locals d'Amèrica, Àsia i Àfrica ens han demanat poder reconduir les activitats que estaven duent a terme en els projectes, amb la finalitat de poder dedicar fons i esforços tant a accions de prevenció del contagi per coronavirus, com a accions destinades específicament a combatre les conseqüències que les mesures de confinament adoptades per la major part dels governs, estan tenint entre la població més empobrida: migrants, refugiats, treballadors precaris, dones, xiquets, ancians€", assegura Isabel Vogel, responsable de l'Àrea de Projectes de Mans Unides.

"En alguns països s'han hagut de suspendre els programes que s'estaven desenvolupant i en uns altres s'estan posant en marxa accions per a donar resposta immediata a les necessitats més apressants de la població i fer front a l'impacte que aquesta crisi està ja tenint", assenyala Vogel.

L'ONG de l'Església catòlica ha aprovat ja l'enviament de més de 150.000 euros dels seus fons d'emergència, que es destinaran a pal·liar necessitats bàsiques de la població més empobrida en països com Guatemala, l'Índia o Israel i a pal·liar les manques sanitàries bàsiques per a fer front al virus a Angola, Camerun i Malawi.



Manques sanitàries bàsiques

"A Angola, Mans Unides ha enviat ja fons a l'hospital de Balambo on les manques sanitàries per a atendre la població són importants. Hem enviat 9.500 euros per a una acció d'emergència que preveu adoptar mesures de sensibilització i prevenció del contagi del virus i per a l'adquisició de medicaments, concentradors i màscares d'oxigen, per a facilitar el treball en l'UCI en una zona del país que encara es ressent de les dècades de guerra civil", explica Vogel.

A Camerun, on les manques sanitàries són també molt importants, Mans Unides secundarà amb prop de 32.000 euros, una iniciativa d'emergència destinada a la prevenció del contagi del personal sanitari en el populós barri de Talla, a la ciutat de Kibri, així com a la formació de les comunitats per a evitar la propagació del virus. "Amb este projecte, que permetrà l'adquisició de 3.000 test ràpids i la realització d'activitats de sensibilització entre la població, treballarem per a conscienciar a les comunitats sobre les mesures a prendre per a evitar el contagi i tractarem de detectar quines persones poden estar ja contagiades per coronavirus, en un lloc en el qual, per les seues condicions econòmiques, la població mai podria tindre accés a aquestes proves; amb les implicacions que això té per a la propagació de la pandèmia", informa Isabel Vogel.

També a Malawi, un dels països més pobres del món en els quals la població s'enfronta diàriament a malalties com la sida, la tuberculosi i la malària, a més de la desnutrició, Mans Unides destinarà prop de 27.000 euros, a un projecte de prevenció i sensibilització que permetrà informar la població, a través de programes de ràdio i materials impresos, sobre el contagi per coronavirus. La responsable de projectes de Mans Unides explica que, amb els fons enviats, "el nostre soci de la diòcesi de Karanga adquirirà, també, 23 concentradors d'oxigen i 6 xicotets generadors, per als centres sanitaris de la seua influència".



Col·lectius més vulnerables

A Amèrica, la primera partida de fons d'emergència que ha manat l'ONG ha sigut destinada a Guatemala; concretament a l'abocador de Cobán, on, els 45.500 euros enviats permetran fer front a la crisi alimentària que pateixen les 250 famílies més necessitades de l'escombriaire. "Amb aquests fons, es distribuiran setmanalment aliments i productes d'higiene a 1.500 persones que viuen en extrema pobresa. A més, dues vegades per setmana, es donarà un berenar nutricional als xiquets treballadors de l'abocador i es posarà en marxa un sistema d'alerta per a detectar els casos de persones en risc", relata Vogel.

També a Àsia la preocupació de Mans Unides pels col·lectius de població més vulnerables és extrema. Allí, com en la resta dels continents, els socis locals de l'ONG estan ja treballant per a socórrer a la població més desemparada.

A l'Índia, al districte de Kamrup, on proliferen les famílies de treballadors migrants (més del 80% de la població), que han construït els seus infrahabitatges als costats de la via del ferrocarril, es repartiran 1.500 kg d'aliments i 3.000 kits d'higiene i medicaments. "Mans Unides ha enviat ja quasi 10.000 euros per a ajudar a aquestes persones que viuen per davall del llindar de pobresa, però que, probablement, no són receptores de l'ajuda del Govern perquè no tenen un document oficial o prova d'identitat de residència", informa la responsable de projectes de l'ONG.

També des d'Israel, els socis locals de la Institució, han demanat suport a Mans Unides per a atendre a un altre dels col·lectius més vulnerables d'aquesta crisi: els migrants. "Enviarem 30.000 euros a les dones eritrees sol·licitants d'asil, que solen treballar en el servei domèstic, interromput per les mesures de confinament. Amb estos fons s'entregaran 200 tiquets perquè puguen adquirir, durant els pròxims 4 mesos, productes bàsics d'alimentació i higiene", explica Isabel Vogel.

Mans Unides continuarà treballant perquè la pandèmia per coronavirus no faça que caiguen en l'oblit els milions de persones que viuen una crisi permanent de fam i pobresa. "Estes persones viuen a països en els quals no és possible donar resposta a les conseqüències que el confinament i la malaltia tindran sobre la població. Vivim en un món global en el qual hem comprovat que ningú, per molt poderós que siga, és immune a una crisi com l'actual. Espere que això ens faça reflexionar i ens ajude a posar-nos en la pell dels quals més pateixen, encara que estiguen lluny", assenyala Clara Pardo, presidenta de l'ONG.