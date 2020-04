Els majors no estan a soles

Si hi ha un segment de població al que li afecta més la crisi del coronavirus, eixe és els dels majors. En primer lloc, conformen juntament amb les persones amp patologies prèvies, el grup de població de major risc pels efectes de la Covid-19. I, d'altra banda, eixa condició provoca que el seu confinament siga encara més dur: han d'evitar qualsevol eixida al carrer que no siga absolutament necessària, fins al punt que és millor que els faça la compra un veí o un familiar. Fins i tot, hi ha famílies on els fills i nets han decidit anar a viure a altre lloc per tal de no contagiar-los. A tot açò, s'afegix que, ja abans de la crisi del coronavirus, un total de 2 milions de persones amb més de 65 anys –segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística– ja vivien en soledat.

Però, malgrat tot això, els nostres majors no estan a soles, i cal recordar-ho tantes vegades com faça falta. Un exemple d'això és la iniciativa que ha dut a terme l'Ajuntament de València, en col·laboració amb l'ONG Jovesólides, que ha posat en marxa durant els dies de confinament un servei d'acompanyament personalitzat i virtual per a estes persones majors. L'objectiu: aconseguir que tinguen el major benestar possible durant estos dies.

El programa de l'Ajuntament de València i Jovesólides ja ha atés a prop de 1.500 persones majors. Mitjançant un canal de Whatsapp, formació online sobre Tecnologies de la Informació i de la Comunicació i acompanyament telefònic coordinats des de l'ONG, la iniciativa pretén facilitar a estes persones formació i orientació en l'ús de la tecnologia bàsica i afavorir el seu entreteniment diari.

La idea és que este acompanyament, al qual es compartixen continguts d'oci, servisca per a fer més lleuger tot el temps de confinament que hi haurà d'estar la gent a sa casa per fer front al coronavirus. Així, a més de l'oci, se'ls dona formació en continguts de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) per a que descobrisquen eines que afavorisquen la seua autonomia i benestar durant el periode de confinament. I, a més, l'acompanyament telemàtic tractarà de fer front a la sensació de soledat que pot aguaitar a estes persones, sobretot quan ni tant se vol poden rebre una braçada real o una tindre conversació en persona en la mateixa sala.

Per a fer esta tasca, Jovesólides compta amb una extensa trajectòria en el treball amb persones majors a través de diferents programes que fomenten l'apoderament, la seua autonomia i la seua inclusió social, a més de molts anys de col·laboracions amb l'Ajuntament de València. L'entitat ha mantingut esta línea amb este programa d'una manera totalment adaptada a la situació excepcional, motivada per l'emergència sanitària provocada per la crisi de la Covid-19.