Farmamundi subministra més de 10 tones d'EPI a actors humanitaris

En la quarta setmana de confinament a Espanya i des que Farmamundi activara el seu protocol d'emergències en febrer, esta ONG ha realitzat a través de la seua àrea logística més de 120 subministraments d'equips de protecció individual (EPI) a diverses entitats socials i actors humanitaris per a la protecció enfront de la Covid-19. En total, Farmamundi ha subministrat més de deu tones entre màscares, guants, gel hidro-alcohòlic i altres elements de protecció per a sanitaris. També ha dotat de material sanitari a entitats de distribució espanyoles que brinden servei a farmàcies i hospitals.

Entre les entitats amb les que col·labora Farmamundi es troba la Creu Roja. L'ONG dels farmacèutics ha proporcionat d'elements de protecció individual a tots els llocs sanitaris de la Creu Roja Espanyola repartits per tot el país, per a atendre la situació generada per l'emergència de la Covid-19.

També hi és Càritas Espanyola, que ja està repartint els equips de protecció entre els seus agents de les 70 Càritas Diocesanes de tot el país. Concretament s'han subministrat 2 palets, uns 268 quilos entre màscares, guants, gel hidro-alcohòlic i termòmetres d'infrarojos a distància sense contacte, que s'han repartit entre les seus de Càritas a Andalusia, Madrid, Catalunya, País Basc i Castella i Lleó.

«Des de l'inici de la crisi estem subministrant màscares quirúrgiques i FFP2, guants de nitril i gel hidro-alcohòlic, com a complement a la imprescindible rentada de mans amb aigua i sabó. També, i més específic per a professionals sanitaris, s'estan distribuint bussos amb caputxa, bates impermeables, ulleres panoràmiques o termòmetres sense contacte», ha explicat el director general de Farmamundi, Joan Peris, des del magatzem de subministraments que l'ONG té al Parc Tecnològic de Paterna.

Des de l'inici de la crisi, l'Àrea Logística Humanitària de Farmamundi ha estat en contacte permanent amb les autoritats sanitàries espanyoles i valencianes, informant en tot moment de les existències de material sanitari i medicaments en el seu magatzem i oferint la seua col·laboració.

Periòdicament, Farmamundi informa a la Conselleria de Sanitat de manera detallada de l'estoc i de possibles enviaments a farmàcies i hospitals de codis amb cloroquina, un dels fàrmacs utilitzats per a frenar la propagació del virus. «Diversos dies a la setmana informem també el Ministeri de Sanitat de les existències i detall de possibles enviaments d'altres codis usats en el tractament de la Covid-19 i materials EPI», explica el director tècnic farmacèutic i responsable de qualitat de Farmamundi, Luis Montero.