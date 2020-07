Cuina de temporada i solidària a Alaquàs

La pandèmia de la covid-19 ha generat als municipis de l'Horta nombrosos moviments solidaris que van nàixer i van eixir al carrer durant el confinament per a ajudar a les famílies més vulnerables o donar suport als programes que ja realitzaven ONGD com Càritas.

Este és el cas de Coronavirus amb Cor d'Alaquàs, un grup de voluntariat que va impulsar el col·lectiu Alaquàs Debat per a realitzar les compres a persones ancianes o dependents durant el confinament. El projecte ha anat evolucionant segons les necessitats que es produïen en la població amb el pas dels mesos fins a configurar-se com un grup de 85 persones que fan diverses tasques de voluntariat i una xarxa d'associacions que col·laboren en la iniciativa.

El seu projecte més recent és el del repartiment a domicili cada setmana d'ingredients per a elaborar plats d'estiu amb productes de temporada per a les 230 famílies usuàries dels programes de Càritas i els Serveis Socials municipals. Caixa Popular ha aprovat concedir una ajuda econòmica al projecte.

A més de les 800 compres que ha realitzat el voluntariat des del 16 de març, la tasca més important ha sigut servir de suport al repartiment setmanal alimentari de Càritas Alaquàs. Les circumstàncies van obligar l'organització diocesana a tancar l'economat i substituir el repartiment d'aliments en la seua seu per un sistema que pretén evitar l'estigmatització de les persones beneficiàries: el lliurament de vals de compra per a ser utilitzats en Consum en l'adquisició de productes de primera necessitat. A més dels vals, que el col·lectiu de voluntariat reparteix a domicili i que garanteix l'alimentació setmanal de més de 700 persones, les famílies reben cada setmana les anomenades 'bosses de l'alegria' que va impulsar el col·lectiu Joves Empresaris i que contenen productes alimentaris una miqueta especials.

Les bosses de l'alegria van ser la base per a repartiments d'ingredients per a cuinar 600 paelles, finançats per la Clavària del Crist 2020, o per a elaborar 650 racions d'arròs al forn. El projecte més recent és el de la posada en marxa d'una experiència formativa en cuina d'estiu basada en l'ús de productes de proximitat, que han impulsat Alaquàs Debat, el Cullerot i la Unió Musical, que consisteix en el fet que cada setmana des de l'inici del mes de juny, les famílies reben ingredients per a elaborar determinats plats propis de la cuina mediterrània a l'estiu, senzills i econòmics, a base de productes de temporada i de proximitat, i que aporten les vitamines i els nutrients necessaris per a aquesta època de l'any. Amb cada lot, les famílies reben les receptes, amb les quals es pretén oferir una eina més en la seua alimentació.

Amb este propòsit i gràcies a donacions econòmiques de particulars, de comerços i d'associacions locals com els Moros i Cristians Perolers o Amics del Cant de la Carxofa, han arribat ja als 230 llars ingredients per a elaborar una samfaina, una ensalada russa o una ensalada d'arròs.

El receptari inclou llentilles amb verdures, ensalada de pasta i arròs a la cubana, entre altres plats. Tots els ingredients s'adquireixen en els comerços locals i en el mercat municipal.