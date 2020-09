Farmamundi i la Generalitat lliuren «kits» higiènics en sis països per a frenar la covid-19

Farmamundi i la Generalitat Valenciana han activat el seu conveni d'emergències per a previndre el contagi del coronavirus als països més empobrits i dotar d'assistència sanitària a la població en risc de vulnerabilitat. Les accions ajudaran a més de 48.000 persones de Moçambic, l'Iraq, Palestina, República Democràtica del Congo, Kenya i Uganda, països on els sistemes sanitaris són extremadament fràgils.

Hui dia, la pandèmia deixa en el món més de 25 milions de persones infectades i el nombre de persones mortes supera les 864.000. Els països es troben en diferents escenaris de risc de transmissió, i requereixen una resposta adaptada a cada context. A través del conveni d'emergències signat amb la Generalitat Valenciana, l'ONG sanitària Farmamundi radicada a València ha dotat de kits d'higiene i protecció davant la covid-19, aprovisionant de medicaments els centres sanitaris, repartint llavors a la població, i duent a terme accions de sensibilització per al cuidat personal i compliment de les mesures de prevenció i higiene. Encara que Àfrica continua sent una de les regions amb menys casos, existeix el temor ben fundat que això responga a l'escassetat en proves analítiques que confirmen el seu diagnòstic. El mateix ocorre amb Orient Mitjà.

A causa de la situació econòmica, l'amuntegament i la mala atenció sanitària, el risc mèdic i econòmic de la propagació de covid-19 en alguns països com Moçambic o els camps de refugiats i desplaçats de Gaza i l'Iraq és enorme. Una mostra: la gran majoria de la gent no té suficient sabó i aigua per a llavar-se les mans amb freqüència.

«El problema és que molta gent en estos països és tan pobre que viu dia a dia, guanyant el just cada jornada per a poder comprar aliments. La fam és, en alguns llocs, una amenaça més present que el propi covid-19, explica la responsable d'Acció Humanitària de Farmamundi, Tania Montesinos. En este sentit, la intervenció de Farmamundi i la Cooperació Valenciana a Moçambic, per exemple, fa costat també a les famílies amb el repartiment de kits de llavors, ja que l'amenaça de la fam és imminent. A més, actualment s'estan distribuint 534 kits higiènics, disposats amb un poal d'aigua, sabó, detergent, solució de clor i màscares protectores per a ús individual, a fi de previndre el contagi.

Per part seua, a Gaza només un de cada deu llars té accés a aigua potable. Això significa que gran part de la població palestina no pot complir un dels requisits bàsics per a fer front a l'epidèmia: llavar-se les mans amb aigua neta. «Estem repartint 200 kits de prevenció i protecció a la població desplaçada o resident en les zones bloquejades pel conflicte arma», informa Montesinos.