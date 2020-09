Cáritas ajuda a trobar ocupació als més vulnerables tot i la pandèmia

Cáritas València va iniciar una campanya per a orientar a les persones en situació de vulnerabilitat a trobar ocupació. Este acompanyament és va dur a terme, tant de manera individual com grupal. Amb la pandèmia originada per la covid-19 les atencions individuals continuaren a través de videoconferències. Sara Pons, del servei d´orentació laboral de Cáritas, afirma que «ha sigut molt agradable vore com les persones han tingut la voluntat i han fet l´esforç de continuar sent proactives en les accions que acordem dur a terme prèviament. La majoria d´elles han optat per realitzar, al seu torn, formacions en línia per a millorar el seu perfil professional, alguna cosa que demostra la seua implicació en la millora de la seua ocupabilitat. En referència als tallers grupals planificats, només van poder continuar l´Escola d´Ocupabilitat per raons tècniques. Esta formació va arrancar de manera presencial al març i el seu objectiu principal era que els participants es motivaren i crearen una xarxa de contactes per a optimitzar la seua cerca laboral. Des de finals de març fins a finals de juny, les classes van continuar per Internet gràcies a la voluntat i l´esforç de diversos agents: d´una banda, l´adaptació de l´alumnat a la nova situació, d´altra banda, l´ardu treball de l´equip de persones voluntàries del Servei d´Orientació Socioluaboral, sempre disposades a ajudar i, finalment, totes aquelles empreses i autònoms que es van comprometre a participar, van brindar magnífiques sessions i una Fira d´Ocupació, i van realitzar entrevistes digitals.