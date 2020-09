Els cooperants demanen més aliances i prevenció contra la covid

El Dia Internacional de les Persones Cooperants es va celebrar emmarcat en la crítica situació que es viu a nivell global. La covid-19, que continua estenent-se pel planeta, ja ha infectat a prop de 25,9 milions de persones i conta amb l'alarmant xifra global de més de 861.000 persones mortes. Enmig d'este escenari incert i preocupant, ONG com Farmamundi reivindiquen el treball compromés i professional dels seus cooperants que estan prioritzant més accions de prevenció i aliances amb els diferents actors sanitaris per a frenar la pandèmia.. Tres cooperants de Farmamundi al Perú, Guatemala i Mali ofereixen els seus testimonis i donen diverses pinzellades de l'important treball que realitzen en aquests països. La Regió de les Amèriques registra el 64% de les morts reportades a nivell mundial en els dos últims mesos, amb més de 213.000 noves persones mortes, segons informa l'Organització Panamericana de Salut (OPS). Un dels països amb dades més alarmants és el Perú, amb més de 657.000 casos. «El Perú es troba immersa en la pandèmia, en una crisi sanitària que ha evidenciat l'afebliment del sistema públic de salut i d'altres serveis socials essencials per a la població, en un fenomen que permet evidenciar la vulnerabilitat especial, nascuda d'una injustícia històrica, que viu una gran part de la societat peruana, sobretot les dones i els pobles originaris», narra Jorge Irazola, cooperant de Farmamundi al Perú. Irazola, que gestiona el desenvolupament de més de 10 projectes sanitaris al país, explica que «esta realitat obliga a generar un debat en la cooperació quant a retornar i ampliar els seus esforços entorn de la salut pública, on la salut és el resultat en última instància de determinants econòmics, socials, ètnics i de gènere». Afirma que la cooperació de l´ONG al país «busca construir aliances entre els serveis de salut, altres sectors institucionals, les comunitats i la nostra cooperació, per a generar un pacte social i combatre així una pandèmia que atenta contra els drets essencials de la població. Són temps d'acció, però també d'incidència i de construcció d'aliances entre tots els actors involucrats en la salut i el desenvolupament». A Guatemala, una premissa va ser no parar els projectes, per a no abandonar a les poblacions amb les quals es treballa. «Des de la nostra oficina, amb el teletreball i en estreta col·laboració amb les nostres sòcies locals, hem mantingut el curs dels projectes», afirma el responsable de projectes de Farmamundi a Guatemala, Giovanni Salazar, que assenyala que la pandèmia ha suposat un escenari amb molta incertesa. «La por al contagi ha sigut una constant, per la qual cosa hem hagut de cuidar-nos i protegir en la mesura que siga possible als equips. Sentim molta impotència davant la desprotecció de la població, ja que la pandèmia segueix la seua expansió en tot el territori nacional, per la qual cosa el nostre treball és clau per a orientar i acompanyar a les poblacions. Esta pandèmia contribuirà a l'agudització de la pobresa i la desigualtats ja existents».