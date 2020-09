Aurora Aranda és la nova secretària general de Cáritas València

Aurora Aranda Heras és la nova secretària general de Cáritas València. Aranda, que exerceix com a treballadora social en l´ONGD catòlica des de 1993, assumeix el càrrec després de rebre el nomenament oficial per part de l´Arquebisbat de València. En esta tasca substitueix a la també treballadora social, Fani Raga, que ha exercit el lloc durant els últims deu anys i que a partir d´ara serà la nova coordinadora d´Animació comunitària de l´entitat. Aurora Aranda va estudiar treball social a la Universitat de València i va iniciar la seua carrera professional fa 27 anys en el programa d´Acolliment a persones migrants de Càritas València. Ha sigut, a més, coordinadora de Càritas en la Rectoria II i coordinadora de l´Àrea d´Animació comunitària des de 2007. En la carta per al personal escrita pel director de Càritas, Ignacio Grande, amb motiu de l´inici de curs, este agraeix a la nova secretària general: «el seu sí vocacional i testimonial, al servei de la missió que, a partir de hui, assumirà». Per part seua, Grande s´ha dirigit també a la secretària general sortint, Fani Raga, valorant la seua «dedicació i lliurament incondicional a la institució en els últims anys».