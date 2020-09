La CVONGD demana pressupostos que reforcen la cooperació local

Davant l´imminent començament de les negociacions sobre els pressupostos autonòmics, la Coordinadora Valenciana d´ONGD va demanar aquest dijous en la seua assemblea general ordinària un «reforç» de la inversió de les polítiques públiques de cooperació per a fer front a la «emergència social global» causada per la covid-19, que està disparant la pobresa i l´exclusió a tot el món. «Les previsions de l´ONU diuen que la fam extrema es duplicarà enguany a conseqüència de la coronavirus fins a aconseguir els 265 milions de persones. Estem veient com augmenta vertiginosament la desigualtat i la pobresa dins i fora de les nostres fronteres, sobretot entre la infància, les dones, i les persones que treballen en els sectors més precaris, just les que han demostrat ser clau per a la nostra supervivència en els pitjors moments d´esta pandèmia. Per a frenar esta deriva terrible, és clau redoblar les inversions en polítiques socials, incloses les de cooperació», explica la presidenta de la coordinadora, Lourdes Tafaner. Les ONGD demanen a totes les administracions públiques que incrementen els pressupostos destinats a la cooperació, per a poder fer front a esta crisi i avançar en els compromisos adquirits. La coordinadora recorda que tots els partits que formen el Govern del Botànic van signar un acord per a dedicar a cooperació el 0,4 % del pressupost al final d´esta legislatura.