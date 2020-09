La fundació Fontilles ha reorientat i augmentat la intensitat dels seus quinze projectes de cooperació a l’Índia. Entre ells destaquen, pel volum de persones beneficiàries, els que es desenvolupen als estats de Karnataka, Andhra Pradesh i Madhya Pradesh.

L’Índia és el segon país amb més persones contagiades per covid-19, amb 4.280.422 casos després de superar al Brasil, i el tercer amb més morts, 72.775 persones, segons les dades facilitades a primers de setembre, per la qual cosa el sistema d’hospitals governamentals s’ha orientat quasi per complet al tractament de pacients amb coronavirus.

La pandèmia ha agreujat la desatenció de les persones afectades per altres malalties com la lepra.

Fontilles està present des de fa anys a Karnataka,un estat en el qual s’han registrat 404.000 casos de covid-19. La fundació porta anys treballant amb l’organització local Shanta Jeeva yothi (SJJ), que treballa des de 1988 al districte de Bangalore, amb una població de 9,5 milions d’habitants.

Fontilles col·labora en l’actualitat en el projecte ‘Eliminació de la lepra i millora de la qualitat de vida de les persones afectades per la lepra a Bangalore’, que té com a objectiu reduir els contagis i millorar la qualitat de vida en 33 suburbis de la ciutat de difícil accés, en els quals resideixen entorn de 131.000 persones.

El projecte es dirigeix, sobretot, a persones afectades per lepra i les seues famílies, comunitats marginades social i econòmicament que viuen en zones de difícil accés, grups comunitaris de dones i homes i proveïdors de serveis de salut de base.

SJJ va proporcionar ajuda alimentària d’emergència a més de 280 famílies per la pandèmia i va atendre la crida de socors de 119 persones, incloses 24 dones i 6 xiquets afectats per la lepra, per a rebre aliments, tractament i serveis de referència durant el confinament. L’organització solidària també va proporcionar tractament amb medicació contra la lepra a pacients que no podien continuar la seua teràpia als hospitals públics.

Cinquanta-cinc famílies van ser ajudades a accedir al subministrament d’aliments d’altres ONGD i huit grups CCG capacitats en sastreria van poder guanyar-se la vida en obtindre una comanda de 10.000 màscares.

Cinquanta dones inscrites per a la capacitació en habilitats facilitada per SJJ i i l’ONG local Vidya van completar la seua capacitació i van obtindre certificats de compliment d’objectius.

A l’estat d’Andhra Pradesh, amb 506.000 casos de covid-19, Fontilles ha col·laborat en la posada en marxa del centre de referència en lepra de l’hospital de Chilakalapalli i pròximament començarà la rehabilitació de l’hospital per a dotar-lo d’un laboratori que permeta agilitar la detecció i la confirmació del diagnòstic precoç de casos de lepra.

Esta instal·lació sanitària, juntament amb la col·laboració del Govern local d’Andhra Pradesh, podrà servir igualment per a confirmació d’altres patologies entre la població sense recursos del districte com el coronavirus.