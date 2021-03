El Fons Valencià per la Solidaritat va organitzar una trobada virtual amb motiu del 8 de març Dia Internacional de la Dona. El webinar, que portava per nom, «Experiències d’Empoderament de Dones del Sud i del Nord», va juntar en línia a dones amb lideratge en el municipalisme valencià i amb dones de diferents organitzacions de l’Equador i Bolívia. En total, 70 persones participaren a la trobada, que es va haver de realitzar de manera telemàtica a causa de la crisi sanitària, que no ha permés celebrar el programa d’educació «Ser dona al Sud». Esta jornada va estar presentada i moderada per Raquel Caballero, Vocal de la Junta Executiva del Fons.

Les experiències dels països del Sud van ser diverses. Els testimonis van començar amb Lilia Rodríguez, Stefany Guillén, Mayra Endara i Lucia Pinto, totes de Cepam (Centre Equatorià per a la Promoció i Acció de la Dona), exposaren el procés d’empoderament econòmic i personal de dones, així com la lluita contra la violència masclista, que es realitza des de la seua organització.

Presència a la política

D’altra banda, Lidia Limón, Ex-Executiva de la Federació Única de Dones Treballadores de Pobles Originaris de Chuquisaca Bartolina Cisa i actual Diputada Nacional de Bolívia, i Janet Sánchez, Directora Executiva del Centre Juana Azurduy, explicaren les diferents accions que desenvolupen al país per enfortir la representació i incidència política de les dones, així com un desenvolupament autònom basat en l’emancipació personal.

Finalment, els testimonios del sud els va tancar Estefanía Crespo, Tècnica de Suport Social del Govern Municipal de Biblián, a l’Equador, la qual va destacar la tasca que es fa a la localitat per empoderar laboralment a les dones mitjançant l’elaboració de productes artesanals de «paja toquilla».

Als testimonis del Nord, Fina Garcia, Directora de l’Escola de Formació de Persones Adultes de Canals, va exposar la importància de l’educació per a persones adultes com a eina d’empoderament femení.

Natàlia Enguix, coordinadora de l’Àrea d’Igualtat i Govern Obert de l’Ajuntament d’Ontinyent, va compartir les polítiques municipals en matèria d’igualtat.

Totes posaren en valor la tasca que es fa en cada racó del món per continuar lluitant per la igualtat en tots els àmbits, tant al nord com al sud global.